ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

44歲秦嵐遭疑分手魏大勛！　「狗仔驚吐20字」洩10歲差姐弟戀現況

記者陳芊秀／綜合報導

44歲大陸女星秦嵐因清宮劇《延禧攻略》富察皇后一角翻紅，她於2022年底被爆與小10歲的魏大勛熱戀，而後多次被拍到同框出遊，雖未正面回應戀情，但被外界視為默認。而狗仔近日PO文暗示「年上女神分手」，引發陸網揣測是秦嵐與魏大勛。

▲▼秦嵐、魏大勛遭疑分手。（圖／翻攝自微博）

▲秦嵐、魏大勛遭疑分手。（圖／翻攝自微博）

狗仔「推理君江小宴」昨日（12）發文，「說個瓜，老找年上女神談戀愛的那男的又分手了」。短短一句話引發各方猜測，更隨即出現「秦嵐魏大勛疑似分手」的熱搜，網友輪番留言「姐弟戀不容易，分手也正常」、「魏大勛為啥都和大齡女的談戀愛」、「談一個分一個，不知道是誰的問題」、「在一起就祝福，分了就各自安好」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼秦嵐、魏大勛遭疑分手。（圖／翻攝自微博）

▲狗仔爆料：「說個瓜，老找年上女神談戀愛的那男的又分手了。」（圖／翻攝自微博）

秦嵐被拍到與魏大勛熱戀，曾曖昧回應「現在就是大家看到的狀態，慢慢來嘛」，不過2023年突然爆料魏大勛爸媽一直很想抱孫子，怎料求婚後被拒絕，雙方因為對婚姻沒有共識的關係，處於冷戰且瀕臨分手，對此魏大勛與工作室曾親自發文，指爆料內容導致家人受到惡意揣測和誹謗，並否認外界傳聞。

除了戲劇演出，秦嵐最近在旅行實境節目的表現深獲好評，維持高曝光度。而魏大勛去年因為《我的人間煙火》爆紅，現在戲約不斷，兩人事業正處在高峰期，感情動向也受到高度關注。

▲▼秦嵐、魏大勛遭疑分手。（圖／翻攝自微博）

▲秦嵐最近活躍旅行實境節目。（圖／翻攝自微博）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

YTR眾量級家寧「最終篇章」PO文！網追問：終於結束了嗎 她首回答

YTR眾量級家寧「最終篇章」PO文！網追問：終於結束了嗎 她首回答

女星機場耍大牌「要乘客出電梯」　遭譏「妳是誰」2偶像被點名

女星機場耍大牌「要乘客出電梯」　遭譏「妳是誰」2偶像被點名

林襄掉出超巨側胸…遭酸「假體要爆了」：整得真好看！她直球反擊

林襄掉出超巨側胸…遭酸「假體要爆了」：整得真好看！她直球反擊

張文綺賣鹹酥雞月賺400萬元 準備要上市上櫃卻遇詐騙

張文綺賣鹹酥雞月賺400萬元 準備要上市上櫃卻遇詐騙

謝京穎婚禮到一半「剪掉長髮」！　張書偉看超久被吐槽：直男無誤

謝京穎婚禮到一半「剪掉長髮」！　張書偉看超久被吐槽：直男無誤

F級寫真女星「不倫籃球國手」　發文道歉日網洗版轟：期待妳拍AV

F級寫真女星「不倫籃球國手」　發文道歉日網洗版轟：期待妳拍AV

無名女神「小予」懷孕了！對象起底是前棒棒堂男孩　交往不到半年閃電官宣

無名女神「小予」懷孕了！對象起底是前棒棒堂男孩　交往不到半年閃電官宣

無名女神「小予」宣布懷孕！　「我肚肚有小生命偷偷住進來了」

無名女神「小予」宣布懷孕！　「我肚肚有小生命偷偷住進來了」

陳沂近距離觀賞AV男優裸體　夥伴喘息她大叫「真的好心動」

陳沂近距離觀賞AV男優裸體　夥伴喘息她大叫「真的好心動」

三上悠亞被知名攝影師性騷擾！　2人單獨裸拍「他越過藝術界線」

三上悠亞被知名攝影師性騷擾！　2人單獨裸拍「他越過藝術界線」

波特王爆中國砸錢邀10組台灣網紅拍片：我這篇文就當預言

波特王爆中國砸錢邀10組台灣網紅拍片：我這篇文就當預言

獨家／Faye詹雯婷贏了！　阿沁告她抄襲二審確定遭駁回

獨家／Faye詹雯婷贏了！　阿沁告她抄襲二審確定遭駁回

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

YTR眾量級家寧「最終篇章」PO文！網追問：終於結束了嗎 她首回答

女星機場耍大牌「要乘客出電梯」　遭譏「妳是誰」2偶像被點名

林襄掉出超巨側胸…遭酸「假體要爆了」：整得真好看！她直球反擊

張文綺賣鹹酥雞月賺400萬元 準備要上市上櫃卻遇詐騙

謝京穎婚禮到一半「剪掉長髮」！　張書偉看超久被吐槽：直男無誤

F級寫真女星「不倫籃球國手」　發文道歉日網洗版轟：期待妳拍AV

無名女神「小予」懷孕了！對象起底是前棒棒堂男孩　交往不到半年閃電官宣

無名女神「小予」宣布懷孕！　「我肚肚有小生命偷偷住進來了」

陳沂近距離觀賞AV男優裸體　夥伴喘息她大叫「真的好心動」

三上悠亞被知名攝影師性騷擾！　2人單獨裸拍「他越過藝術界線」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

秦嵐, 魏大勛

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 黑男胖到直逼90kg！只花2個月「體脂激降6%」對比太驚人 蛻變照曝
  2. 威廉爆ENERGY牛奶背後辛酸　偷吃藥還要做給這個人看引熱淚
  3. 9m88東京飆唱金曲！　「天后椎名林檎」驚現台下當場嚇傻
  4. 夏克立離開台灣了！　向警方提2控訴…「從未懷疑過的人」威脅他
  5. 陳庭妮強勢收編！蔡凡熙口嫌體正直「像多了一個媽」
  6. 獨家／Faye詹雯婷贏了！　阿沁告她抄襲二審確定遭駁回
  7. 林夏薇婚禮穿搭「超低胸白裙」惹議！同框李棟旭、佐藤健集郵男神
  8. 羅大佑推出「地球永續」計畫！　當爸感性：為下一代做改變
  9. 王力宏金曲獎致敬李玟！　重現經典歌曲「相識30年心中百感交集」
  10. 關韶文砸50萬做正顎「豬頭腫臉⭢型男」　崩潰暴哭血淚內幕曝光

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366