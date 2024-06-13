44歲秦嵐遭疑分手魏大勛！　「狗仔驚吐20字」洩10歲差姐弟戀現況

記者陳芊秀／綜合報導

44歲大陸女星秦嵐因清宮劇《延禧攻略》富察皇后一角翻紅，她於2022年底被爆與小10歲的魏大勛熱戀，而後多次被拍到同框出遊，雖未正面回應戀情，但被外界視為默認。而狗仔近日PO文暗示「年上女神分手」，引發陸網揣測是秦嵐與魏大勛。

▲秦嵐、魏大勛遭疑分手。（圖／翻攝自微博）

狗仔「推理君江小宴」昨日（12）發文，「說個瓜，老找年上女神談戀愛的那男的又分手了」。短短一句話引發各方猜測，更隨即出現「秦嵐魏大勛疑似分手」的熱搜，網友輪番留言「姐弟戀不容易，分手也正常」、「魏大勛為啥都和大齡女的談戀愛」、「談一個分一個，不知道是誰的問題」、「在一起就祝福，分了就各自安好」。

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▲狗仔爆料：「說個瓜，老找年上女神談戀愛的那男的又分手了。」（圖／翻攝自微博）

秦嵐被拍到與魏大勛熱戀，曾曖昧回應「現在就是大家看到的狀態，慢慢來嘛」，不過2023年突然爆料魏大勛爸媽一直很想抱孫子，怎料求婚後被拒絕，雙方因為對婚姻沒有共識的關係，處於冷戰且瀕臨分手，對此魏大勛與工作室曾親自發文，指爆料內容導致家人受到惡意揣測和誹謗，並否認外界傳聞。

除了戲劇演出，秦嵐最近在旅行實境節目的表現深獲好評，維持高曝光度。而魏大勛去年因為《我的人間煙火》爆紅，現在戲約不斷，兩人事業正處在高峰期，感情動向也受到高度關注。

▲秦嵐最近活躍旅行實境節目。（圖／翻攝自微博）