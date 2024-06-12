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《壞媽媽》羅美蘭零偽裝現蹤台灣！　逛老街吃麵線、小籠包被拍

記者王靖淳／綜合報導

南韓資深女星羅美蘭2023年出演《壞媽媽》，憑著精湛演技入圍第60屆百想電視最佳女主角，圈粉許多人。今（12）日她突然在IG分享一系列在台的旅遊照，零偽裝的模樣，讓不少粉絲紛紛朝聖貼文按讚及留言。

▲羅美蘭

▲羅美蘭在IG分享自己吃麵線+小籠包的照片。（圖／翻攝自Instagram／ramirani668）

透過羅美蘭分享旅遊照可見到，她身穿一件淺藍色襯衫，搭配一件米色短褲，頭戴一頂紅色棒球帽，站在鶯歌老街門口與陶瓷形狀的裝置藝術留影紀念，雙手交叉放在身前，對鏡頭露出微笑的模樣，看起來放鬆又愉快。在另外一張照片中，羅美蘭穿著一件連身裙，搭配一頂藍色帽子，手上提著幾個購物袋的畫面，似乎正享受購物的樂趣。

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▲羅美蘭

▲羅美蘭在IG分享自己在陶瓷老街的照片。（圖／翻攝自Instagram／ramirani668）

除了PO出與景點的合照之外，羅美蘭還分享自己吃麵線及小籠包的側拍照，照片中，她身穿一件格紋襯衫，搭配一件黑色短褲，分別在店面及車內享用台灣小吃，她用筷子夾起一顆小籠包放入口，臉上還不忘露出興奮的表情，可見其相當享受當下的心情。貼文曝光後，吸引不少粉絲紛紛按讚留言，「歡迎來台灣」、「希望妳玩得愉快」。

▲羅美蘭（圖／翻攝自Instagram／ramirani668）

▲羅美蘭在IG分享自己在台旅遊的照片。（圖／翻攝自Instagram／ramirani668）

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羅美蘭, 韓國, 南韓, 壞媽媽, 韓劇

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