朱芯儀女兒生日許願「希望麻麻永遠沒癌症」！秒逼哭她 奶音畫面曝

記者潘慧中／綜合報導

朱芯儀與衛斯理（賈子宸）結婚13年，育有3個小孩，不時會和粉絲分享家庭生活。最近迎來小女兒的5歲生日，當她聽到孩子的第一個願望時，忍不住感動直呼：「這種貼心的寶貝哪裡找？」

▲朱芯儀小女兒5歲了。（圖／翻攝自Instagram／amandachu0308）



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朱芯儀和大兒子、二兒子一起幫小女兒唱完生日快樂歌後，孩子許的第一個願望是「希望麻麻身體健康，永遠沒有癌症」，奶音瞬間讓她動容地說謝謝。

▲▼朱芯儀小女兒的第一個生日願望獻給她。（圖／翻攝自Instagram／amandachu0308）



小女兒的第二個願望逗得朱芯儀直呼「小孩的願望很實際」，那就是孩子希望她和衛斯理都能很有錢，如此一來就能買好多玩具。最後一個願望，小女兒則希望家人都能過得開心、不再生病。

▲朱芯儀育有3個小孩。（圖／翻攝自Instagram／amandachu0308）



朱芯儀事後也感性地說，生小女兒是這輩子最棒的決定，「生到你就是生命中了大樂透」，稱讚小女兒從不讓她擔心，「每天都給我無數次kiss爆擊」，只願孩子永遠健康快樂。

▲朱芯儀當晚再度被女兒感動到直呼太幸福。（圖／翻攝自Instagram／amandachu0308）



更令人感動的是，朱芯儀當晚睡覺前，小女兒貼心地說「媽咪今天很辛苦，我幫妳捶捶」，讓她附上一個大哭的表情符號，顯見她當下的感動，「太幸福了吧～。」