古裝男神引退倒數「被工作室放醜照」　正面槓上怒留言：建議註銷

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸39歲男星徐正溪出演過不少古裝夯劇，也是不少人心目中的古裝男神，然而，他3月突然宣佈準備引退，起因傳是遭經紀公司強迫接不想拍的戲，令許多網友感到震撼。徐正溪近來雖然仍持續現身片場拍戲，但11日又與工作室公開起衝突，更直言「建議註銷工作室」，掀起熱議。

▲徐正溪3月宣佈結束目前手上的工作後，就會卸下演員身份。（圖／翻攝自微博徐正溪Jeremy）

徐正溪工作室11日發出徐正溪的電視劇殺青照，然而照片竟引粉絲不滿，被認為是「惡意亂修圖」，留言區罵聲連連。甚至徐正溪本人都親自出面留言：「麻煩工作室以後發什麼溝通下，別擅作主張，不要擔心被指責而發。放下一切，你我走得更輕鬆！」他還附註一句「我建議可以註銷工作室」，讓其與公司的不合傳聞更加甚囂塵上。

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▲▼工作室發出的照片引發粉絲不滿，連徐正溪本人都來留言。（圖／翻攝自微博）

爭議爆發後，徐正溪工作室稍早已將該照片刪除，並發文解釋說：「和徐Sir解釋了來龍去脈，他一時忘記照片之前確認過。殺青當天拍了通宵，夜晚光線也比較暗，圖片確認後，收到劇組發佈的需求就發佈了。」表示未來對於發出的東西會更加嚴格把關，協調好雙方的關係，而徐正溪的留言也在此前刪除。

▲工作室說明情況。（圖／翻攝自微博／徐正溪工作室）