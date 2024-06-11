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張喬西4個月短命戀曝光！　邂逅193公分《大嘻哈》男星卻不來電

▲▼張喬西推出新歌。（圖／華納唱片提供）

▲張喬西推出新歌。（圖／華納唱片提供）

記者翁子涵／台北報導

蕭敬騰師妹22歲新人張喬西近來邀請《大嘻哈時代2》的趙翊帆共譜《三分鐘看完一場電影》，唱出自身「老派浪漫」感情觀，她自曝高中時期的一段戀愛正好跟歌詞中所描述「慢熱的女孩遇到一位直球對決的男孩在盛夏邂逅」，更透露：「當時這段其實算是一場曖昧無果的感情，對方很積極主動，但偏偏我是個需要時間相處才有感覺的女生，所以他越熱情我就越退縮，當時只想大喊『太快啦！劇情發展可以慢慢來嗎？！』也因此僅維持快四個月就喊卡。」

▲▼張喬西邀請嘻哈新秀趙翊帆合唱。（圖／華納唱片提供）

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▲▼張喬西邀請嘻哈新秀趙翊帆合唱。（圖／華納唱片提供）

▲▼張喬西邀請嘻哈新秀趙翊帆合唱。（圖／華納唱片提供）

談起與趙翊帆的認識淵源，張喬西透露兩人因為一個高雄十校聯合畢業歌的活動上而相識，彼此都很欣賞各自的音樂才華，也因此成為音樂創作上的好友，張喬西開玩笑說兩人根本是「最萌身高差」的典範，2人有著31公分高的身高差距，她笑說：「儘管跟趙哥(趙翊帆)站在一起有小鳥依人的感覺，但我們彼此常聽不到對方說話，有時候聊天時，他最常第一個反應就是『蛤？』而且得蹲下來才聽得到我講話，哈哈哈！」

但彼此私下卻不來電，張喬西透露：「趙哥私底下好相處又個性可愛，而且我們的16型人格(mbti)都是"Enfp"一模一樣，在工作上超合得來！也因為個性太像也太熟，音樂上有火花，但私底下當朋友剛剛好！」

這次導演在拍攝MV時特別安排張喬西與趙翊帆兩人在街頭巧遇邂逅，只見拍攝當下氛圍十分chill，但其實張喬西卻飽受「紫外線」過敏之苦，還因此大曬傷，她苦笑說：「 我因為體質關係，對紫外線過敏，不能曬太陽！不過拍攝當天天氣實在太好，而且陽光太毒辣，拍攝一天下來還引發大曬傷！只能說我沒本錢當黑美人啦！」
 

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