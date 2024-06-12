韓五代男團「顏值擔當」TOP 3出爐！RIIZE元彬神級復古美男

文／妞新聞

KPOP熱潮依舊全球是主流，不過長灘後浪推前浪，現在2023、2024年熱騰騰新誕生的韓團，已經是「KPOP第5世代」了！除了大家熟悉的代表性男神之外，最近有3位呼聲最高、討論度超旺的「新生代臉蛋天才」登上韓網熱門討論區，快來看看是哪些小鮮肉出線？好的～淨化眼睛的時間到，遺珠就留給妞妞們推坑大家啦！（以下順序不代表排名順位）

韓國五代男團顏值擔當

1.RIIZE元彬

[廣告]請繼續往下閱讀...

在2023年出道的RIIZE，身為演藝圈大型經紀公司SM娛樂時隔7年推出的新男團，未正式亮相前就自帶高關注度，作為公認的美男出品公司，7位成員都帥得各有特色，不過其中以一頭破格柔順長髮造型登場的成員「元彬」，光是與《藍色生死戀》、電影《大叔》的大前輩元彬（元斌）撞名就狂吸眾人目光，重點是顏值也一樣超神。

▲RIIZE元彬。（圖／instiz，下同）

2002年出生的元彬以雕刻般精緻五官、冷白肌膚、精壯修長的身形加上彷彿從90年代穿越而來的「復古美少年氛圍」引爆轟動，讓網友紛紛問爆：「那個超帥少年是誰？」

2.ZEROBASEONE韓維辰

「pop, pop, pop, pop, going crazy～」近日在各大音放節目用一位洗版的〈Feel the POP〉，讓選秀節目《BOYS PLANET》選出的限定團ZEROBASEONE聲勢更上層樓，這次被網友欽點的顏值擔當，由隊內最小的黃金忙內「韓維辰」拿下，2007年生今年還未成年的他，已經擁有完成型盛世神顏了！

韓維辰的水汪汪大眼、精緻的五官加上破180CM的大長腿，彷彿從青春漫畫中走出來的美少年漫撕外貌，讓他也被粉絲封為「男高初戀」，未來更長開指日可待啊。

3.NCT WISH是溫

等等，SM娛樂上榜兩位是合理的嗎？第3位是今年出道的NCT日本小分隊中的隊長、2002年出生的「是溫」，與前面2位完全是不同風格的帥哥，漂亮的五官加上明亮笑容，一舉一動都讓粉絲大呼「是可愛的本體」，搭配褐色瀏海髮型，根本是日劇裡面會出現的高校美少年（但他是韓國人喔）。以上3位彼此私下也有不錯交情，還被暱稱為「원유시」3人組呢。

【延伸閱讀】

韓四代女團8大「顏值擔當成員」介紹！IVE張員瑛、ITZY有娜，這神顏封人間CG

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！