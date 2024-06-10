SM怒了！反咬CBX「只享受EXO利益卻甩開義務」：抽1成是法院標準

記者劉宛欣／綜合報導

EXO成員CHEN、伯賢、XIUMIN（以下簡稱CBX）10日透過律師召開記者會，繼2023年以後二度槓上老東家SM娛樂，指控SM不履行「音源、唱片流通手續費5.5%」的承諾，還不恰當地要求CBX的成員需給予個人活動10%銷售額，且遲遲不給予結算明細，揚言提告，對此，SM也火速給出了反駁，批評CBX只想享受EXO利益，卻不願履行義務。

▲SM全面反駁CBX主張。（圖／翻攝自韓網）

SM娛樂對CBX方的主張作出全面反駁，10日晚間對外表示：「對於INB100今天召開的緊急記者會的方式和內容深感遺憾。」指控這次事件的證明了MC夢對SM藝人的不正當煽動行為，提到MC夢等人從很久以前就開始接觸SM旗下多位藝人，CBX此次的動作，就是為了使合約無效，而開始進行各種「挑剔」。

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SM無奈道：「儘管如此我們仍耐心傾聽他們的意見，最終接受CBX獨立開展個人活動的請求。也就是說，目前SM與CBX的專屬合約仍然有效，但允許他們通過個人法人進行個人活動，同時CBX同意支付個人法人收入的10%。」SM進一步解釋：「雖然我們沒有義務修改合約，但為了避免法律糾紛影響EXO團體活動，我們仍做出妥協。」稱此舉是為了其他EXO成員以及粉絲著想。

▲CBX指控SM為提供結算，還要求個人活動收入10%。（圖／翻攝INB100 IG）

SM直至今日才確認了CBX的INB100並非3人自主運營，而是MC夢旗下的子公司，直言「雖然我們早有預感，但在今天的記者會上，這一點揭曉，證實了對CBX的煽動行為。」去年在與CBX協商的過程中，SM曾對外發布不追究3人與MC夢之間「引誘」行為的聲明，以保護EXO，但今天的記者會「令SM感到無比遺憾」。

SM指出要求支付個人法人收入的10%，是根據法院對EXO中國成員專屬合約爭議的裁定標準來執行，是「合理且有先例」的標準：「這一標準也用在與CBX的合約中，是雙方協議後的結果。」如今INB100成為MC夢子公司，宣稱不再遵守合約，憤怒表示「這代表他們只想享受作為EXO成員的權利，而不履行義務。」

針對CBX提出的「未提供結算資料」的指控，SM回應：「CBX從未對結算資料提出異議，直到2023年4月合約糾紛時，才突然要求提供所有結算資料副本。」批評這一行為是為了使合約無效，對於INB100關於音源專輯手續費的主張，SM則解釋：「這與事實不符，我們不會容忍CBX為追求個人利益而否認合約的行為。我們將依據法律和原則冷靜應對，透過法院追究CBX的責任。」

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