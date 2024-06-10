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EXO-CBX二度槓上SM！記者會「4點立場」控老東家惡行揚言提告

記者劉宛欣／綜合報導

EXO子團體CBX的成員伯賢、Chen、Xiumin 2023年槓上合作十多年的老東家SM娛樂，最後圓滿解決，伯賢隨後離開公司自立門戶創立了「INB100」，怎料近日三人又二度槓上了SM娛樂。INB100方10日下午開記者會，公開指控SM沒遵守合約，列出了四大立場，要求SM娛樂立即作出回應。

▲EXO-CBX二度與SM開戰。（圖／翻攝自IG）

▲EXO-CBX二度與SM開戰。（圖／翻攝自IG）

CBX與與SM娛樂的合約問題在去年落幕，後來3人也順利參與了EXO的回歸，INB100對此表示，當時雙方達成共識，是因為認為EXO的正常活動比任何事都重要，然而SM娛樂卻在協商過程中欺騙CBX，加入了對CBX不公平的條款，要求他們交出「個人活動收入的10%」，INB100方要求給予說法，但SM卻已經超過兩個月未予回應。

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▲EXO-CBX二度與SM開戰。（圖／翻攝自IG）

▲CBX今召開記者會。（圖／翻攝自IG）

CBX的律師李在學律師指出，CBX的成員去年曾一度與SM娛樂協商破裂，並開始進行法律程序。儘管後來雙方達成了正式立場文，聲稱已經達成共識，但SM娛樂後來出爾反爾，沒有履行「音源、唱片流通手續費5.5%」的承諾，還不恰當地要求CBX的成員需給予個人活動10%收入。

CBX方面要求SM娛樂能夠承認去年協議書上的失誤，並停止向CBX要求支付額外的10%收入，並請SM提供關於過去合作的完整結算資料，揚言如果SM不履行這些要求，CBX不排除會進行下一步法律行動。

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