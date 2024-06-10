《那些年》韓版來了！TWICE多賢、鄭振永「甜蜜青澀對視」劇照曝光

記者劉宛欣／綜合報導

台灣經典青春電影《那些年，我們一起追的女孩》改編自知名作家九把刀的同名小說，由柯震東、陳妍希主演，不只在本土創下票房佳績，也深受海外觀眾喜愛，尤其在南韓更是吹起了熱潮，5月傳出即將翻拍成韓版的消息，主角分別為B1A4出身的鄭振永以及TWICE成員多賢，隔不到一個月，多賢10日在Instagram上曬出兩人的劇照，讓廣大粉絲相當期待。

▲多賢曬出與鄭振永的劇照。（圖／翻攝自多賢Instagram）

《那些年，我們一起追過的女孩》翻拍消息曝光後，便引發熱烈討論，影迷都相當期待韓版能好好重新詮釋這部台灣青春片，並演繹出新的風格，多賢於10日在Instagram曬出兩人的劇照，照片中可以看到兩人對視的甜蜜曖昧氛圍，鄭振永與多賢身著學生制服，坐在教室內，布置簡潔而富有生活感的背景增添了真實清純校園氛圍。

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▲韓版《那些年，我們一起追的女孩》劇照曝光。（圖／翻攝自多賢Instagram）

事實上，先前爆出兩人將主演韓版時，多賢經紀公司JYP娛樂僅出面證實有收到提案，正在討論中，鄭振永方則是沒給出回應，如今隨著多賢親自曬出開拍的劇照，也正式宣告兩人確定是《那些年，我們一起追過的女孩》主角。

《那些年，我們一起追的女孩》是2011年上映的台灣電影，男女主角分別為柯震東（飾演柯景騰）和陳妍希（飾演沈佳宜），導演即為原作作者九把刀，當時在台創下4.25億票房，在南韓上映後也有引起討論，至今在當地論壇提起台灣電影都會被提起。