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吳卓源躲2月「終於公開露面」！登台超辣狂扭露裙底春光　網兩派掀戰

記者田暐瑋／綜合報導

吳卓源（Julia）4月初被拍到與男星朱軒洋在公園親密激吻，遭外界砲轟小三，事件發生後2個月，她8日首次現身校園演唱會，當天她穿著百褶短裙，在台上扭腰擺臀，蹲下時一度露出大腿根部，引發現場學生激情尖叫，影片在Threads上瘋傳，引發熱烈討論。

吳卓源當天以一件無袖短背心配卡其色百褶裙現身南臺科技大學校唱，以女王的霸氣姿態重登舞台，演唱抒情版的〈買榜〉，畫面在網上瘋傳後反應兩極，有人大讚「源姊事後復出的第一場！還是一樣漂亮」、「我喜歡她的音樂跟歌聲，她的私生活我管不著」，也有人虧「朱軒洋有到場加油嗎」、「不懂為什麼他那麼快可以復出」。

▲吳卓源。（圖／翻攝自吳卓源臉書）

▲吳卓源首現身。（圖／翻攝自Threads）

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在「小三爭議」爆發後，吳卓源原定於8月份在北流的演唱會取消，還失去了所有的代言合約，據傳有富商表示願意邀請吳卓源至私人遊艇演出，但這一提議最終被經紀公司婉拒，表明吳卓源目前僅接受校園演唱會的邀約。

事實上，吳卓源3日在風波後首次發文，在影片中沒有露臉，而是錄下自彈自唱的模樣，並在文中附上1段歌詞內容：「還以為找到幸福，結果全是錯誤。」不難讓外界猜測，是在吐露前陣子捲入小三風波的真實心聲。

▲吳卓源。（圖／翻攝自吳卓源臉書）

▲吳卓源。（圖／翻攝自吳卓源臉書）

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