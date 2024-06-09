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高怡平爆寬姊當年做過唯一一檔綜藝　竟是這節目大夥驚呼

記者葉文正／台北報導

億萬票房導演邱瓈寬(寬姊)在圈內廣結善緣，今天好友們也持續到邱媽媽的靈前致意，資深主持人高怡平與許效舜等好友都來陪伴，高怡平爆料寬姊想要抽菸，但是同事不讓，只好躲在廁所去抽。高怡平也提到過去跟寬姊合作，竟然是30年前的《娛樂新聞》，也因為有寬姊扶持，打下在娛樂圈的基礎。

▲▼邱瓈寬母親靈堂-高怡平。（圖／記者周宸亘攝）

▲邱瓈寬母親靈堂-高怡平致意。（圖／記者周宸亘攝）

綜藝大哥許效舜今天是最早到靈堂的藝人，不過因為他家中也有紅白事，所以在門口與寬姊致意後隨即離去，資深主持人高怡平今天現身，提到寬姊是《娛樂新聞》的製作人，也提拔照顧她，包括訪問過李察基爾，鞏俐，還到廣州打天下，把《娛樂新聞》發揚光大。

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▲▼邱瓈寬母親靈堂-高怡平。（圖／記者周宸亘攝）

▲高怡平談到當年合作情誼。（圖／記者周宸亘攝）

被問到寬姊的狀況，高怡平也透露：「寬姊很客氣，我其實是晚輩，她都很不好意思一直說謝謝，希望時間慢慢轉移她的念想，很心疼她，可是還是跟她小小聊聊，希望能夠陪伴撫慰到她。包括我結婚，我生小孩她都來參加，我形象好是寬姊幫忙維護，例如寬姊不希望我去夜店，我也就很聽話，不涉足那些場所。」也笑說寬姊很想抽菸，但是同事不給抽，寬姊只好躲到廁所去抽。

童星出身的高怡平當年前頂著北一女、台大外文系光環踏入演藝圈，從中視外景主持人一路爬到棚內主持人的位置，1996年起與胡瓜搭檔主持交友節目《非常男女》一炮而紅，奠定知性女主持人地位，近日她也與老友胡瓜相隔多年合體，勾起6、7年級生的集體記憶。

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