KID辣妻挺孕肚約會「大肚首曝光」！真實身材全被拍 網驚：不合理

記者潘慧中／綜合報導

KID（林柏昇）4月證實老婆懷上二胎，並在隔月公開性別是女寶寶，喜獲圈內好友與粉絲的祝福。近日格外引起討論的是，他帶著妻兒一起去買肉粽、野柳看女王頭，結果老婆的身材意外被網友歪樓直誇：「超辣完全不像孕婦耶」、「孕婦這身材不合理餒！」

▲KID老婆目前懷有身孕。（圖／翻攝自Instagram／circuskidd）



照片中，可以看到KID老婆放下一頭長髮，穿著深灰色無袖背心，露出纖細手臂，合身布料包覆出身材曲線，搭配寬鬆的藍色牛仔褲，簡約造型展現了自然休閒的風格。

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▲▼KID老婆的四肢依然纖細。（圖／翻攝自Instagram／circuskidd）



之所以有空檔帶妻兒出遊，KID坦言是因為《綜藝玩很大》剛好讓他意外獲得一天休假，老婆便提議去十八王公廟買肉粽，「因為不知道哪一間好吃，所以她索性每一間都買！於是我的車上就載滿了滿滿的肉粽！」

▲KID一家人難得休假出遊。（圖／翻攝自Instagram／circuskidd）



後來，KID老婆想到好久沒去野柳看女王頭，一家人便決定帶著兒子一起去，「吹吹海風，木木練習走樓梯、唱歌」，度過了難得的天倫之樂。