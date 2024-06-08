沒有踩誰！「aespa合體NewJeans」熱舞片吸圍觀　網笑：房時爀最害怕的組合

記者劉宛欣／綜合報導

NewJeans製作人兼公司代表閔熙珍全面槓上母公司HYBE，開記者會時甚至公開了與HYBE議長房時爀的對話截圖，截圖中爆料房時爀曾問閔熙珍「能踩爛aespa吧？」引發熱烈討論，aespa方面曾在回歸記者會上公開高EQ回應，透露私下與NewJeans互動良好，沒有外界擔憂的部分，8日兩團更是驚喜合體跳CHALLENGE，讓網友笑著將其封為「房時爀最害怕的組合」。

▲房時爀曾脫口問閔熙珍「能踩爛aespa吧？」。（圖／翻攝自韓網）

aespa近日帶著新歌〈Armageddon〉回歸樂壇，不時會上傳與其他藝人合作跳CHALLENGE的影片，8日官方Instagram便曝光了Karina、Giselle合體NewJeans的Minji、Haerin跳〈Armageddon〉的影片，4人跳完副歌段落後，開心地向鏡頭打招呼比出各種手勢，可以看出氣氛相當和樂融融，如同先前Karina所說「沒有大家擔心的部分，彼此都是很好的同僚關係」。

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▲aespa合體NewJeans。（圖／翻攝自aespa官方Instagram）

影片底下吸引了大量網友留言歡呼，眾人紛紛表示「房氏最害怕的組合」、「這個組合太棒了」、「沒想到有生之年能看到這組合」、「感覺世界觀有衝突」、「還以為是騙人的」、「孩子們都好漂亮啊」，討論度相當高。