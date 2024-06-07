李妍瑾被爆每月負債才離婚　曬前夫「轉帳30」截圖：很煩耶

記者蔡宜芳／綜合報導

女星李妍瑾（李妍憬）在去年9月嫁給圈外男友，沒想到今年1月31日就離婚，婚姻僅維持4個月。關於李妍瑾的離婚原因有各種說法，甚至有傳是因為她負債累累、每個月需要30萬元，男方不堪負荷才決定離婚。對此，李妍瑾7日PO出和前夫的對話，幽默回應傳聞，也證明兩人並未交惡。

▲李妍瑾日前證實已離婚。（圖／翻攝自Facebook／李妍憬）

李妍瑾7日在社群分享與前夫的聊天紀錄，寫道：「這禮拜也是真的事多又快累瘋了，然後我前夫真的很愛玩媒體梗（哏）…轉了30給我。」截圖中，男方故意轉帳30元給她，並備註「前夫贊助」，借此打趣負債30萬元的傳聞，讓李妍瑾感到既無奈又好笑地回覆：「你很煩耶……」

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▲李妍瑾分享與前夫的對話。（圖／翻攝自Facebook／李妍憬）

此外，先前有網友打賭，若李妍瑾在一年內離婚，就要請大家吃雞排。對此，李妍瑾笑說：「話說雖然忙，但是看到請吃雞排的要在桃園發，應該來台北，我本人出來幫忙發雞排，我一個離婚大家都有雞排吃，謝謝大家的愛戴。」還問前夫要不要也加入請客行列。

【李妍瑾全文】

這禮拜也是真的事多又快累瘋了，然後我前夫真的很愛玩媒體梗（哏）…轉了30給我，話說雖然忙但是看到請吃雞排的要在桃園發，應該來台北，我本人出來幫忙發雞排，我一個離婚大家都有雞排吃，謝謝大家的愛戴，前夫你要不要請什麼，哈哈哈