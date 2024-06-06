11歲伊萊被同學打提告勝訴！　媽心疼再發聲：無力感很重

記者王靖淳／綜合報導

網紅「伊萊媽」Annie昨（5）日發文透露，去年11歲的兒子伊萊在學校被同學揍臉，最終在提告後勝訴，今（6）日她再度更新貼文提及，對方在期限內可能會上訴，同時也分享自己與兒子對於勝訴的真實心聲。

▲伊萊媽會在社群分享親子日常。（圖／翻攝自Facebook／Q力伊萊-Elijah Kewley池東澤）

Annie坦言，其實在正式向加害者提告之前，兒子一直希望能給對方一次機會，所以當時請律師第一次發函寫下「如果他們能保證未來不再暴力跟言語攻擊他人，並承諾讓孩子進入輔導系統接受幫助，我們願意和解！」未料，卻換來對方父母斥之以鼻、不屑善意的反應，如今判決勝訴，伊萊向她表示：「如果可以，媽媽，我希望《他》能變好，能改過向善！」

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▲伊萊日前在學校被同學欺負。（圖／翻攝自Facebook／Q力伊萊-Elijah Kewley池東澤）

Annie透露，在向對方正式提告後，自己在期間內頻繁收到某個私人帳號的攻擊訊息，內容包含批評她硬要提告的行為根本是死要錢。為此，Annie表示，雖然最終判決勝訴，但錢其實不多，更不夠支付律師事務所的費用，她也透露，若對方不再上訴，錢她會捐給公益團體。

▲伊萊希望加害者能改過向善。（圖／翻攝自Facebook／Q力伊萊-Elijah Kewley池東澤）

Annie表示，自己有收到不少朋友傳訊關心，好奇問她加害者的父母有無任何道歉，「很遺憾的告訴大家，並沒有。」同時也透露，這幾天還得知，加害者日前又再度無故用巴掌攻擊同班另名同學，事件發生後父母甚至還若無其事幫他請假後，直接神隱轉學，「雖然勝訴了，但其實我心中的無力感很重，什麼時候連要孩子快樂出門平安回家都是一種奢求？」

【伊萊媽臉書全文】

「勝訴的心情」

告知哥目前的官司進度已經被判決勝訴

（但期限內對方仍有可能上訴）

問哥的心情怎麼樣？

他思考一下後回答：

「轉班後大家都對他很好，他也很少再想起這不愉快的被暴力攻擊事件！」

哥轉過來用單純天真的眼神看著我接著說：

「但⋯如果可以，媽媽，我希望《他》能變好，能改過向善！」

我苦笑一下回說：

「這恐怕不是我們能控制的了！」

其實一直沒有告訴大家

在正式提告之前，因為哥一直希望能給對方一次機會

所以拜託我跟阿爸不要直接對對方提告

為人父母的我們雖然氣憤孩子被暴力攻擊，

但禁不住哥的苦苦哀求（哥很傻很天真我知道）

於是答應他，並請律師第一次發函

內容是：

「如果他們能保證未來不再暴力跟言語攻擊他人，並承諾讓孩子進入輔導系統接受幫助，我們願意和解！」

很可惜的是，人家完全斥之以鼻、根本不屑我們的善意！

接下來正式提告的事情你們都知道了⋯⋯

包含這期間我一直接到同一個私人帳號攻擊我說：

「不過是兩個孩子吵架，硬要提告，真是ㄙˇ要錢！」

不好意思，這次勝訴的錢其實也不多

老實說也不夠付律師事務所的費用

但如果對方不再上訴，錢我會捐出給我們代言的公益團體

目目非營利 MUVE NPO

跟非常需要大家關切的國中生割喉案的

@孩想陪你長大

希望大家關注跟認知到校園霸凌的議題真的日益嚴重

有些朋友私訊問我：

「對方跟他的父母從頭到尾有無任何歉意表示？」

很遺憾的告訴大家，並沒有⋯

從一開始的調解會上公開羞辱我說謊

並在前陣子學校園遊會上，穿著光鮮亮麗對我擠眉弄眼極盡挑釁之能事！

但在法庭上卻又一家老小穿著破爛拖鞋跟Tshirt出席⋯（這反差的穿著不知道用意為何？）

加害者的父母說出：

「老子，一定幹爆你」這句話是正常競爭性話語

而哥被打到頭暈、頭痛、臉部明顯紅腫、視力模糊、脖子疼痛甚至需要做斷層掃描確認有無腦震盪在他看來也只是《他兒子用拳頭輕觸哥臉頰》的輕柔動作，不可能那麼嚴重

這幾天我們還得知

加害者日前又再度無故連續五巴掌暴力攻擊同班另一名資優生

事件發生後加害者的父母若無其事的幫他請假後，就直接神隱轉學了⋯

只想跟你們分享

雖然勝訴了，但其實我心中的無力感很重

什麼時候連要孩子快樂出門平安回家都是一種奢求？

我們雖然獲得少量的金錢判賠，但這樣的問題孩子跟不負責任的父母對於我們現今跟以後要付出的社會成本跟代價讓人不敢想像⋯