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父母不讓刺青怎麼辦？Darren戲精上身　爸爸生氣⭢感動：你媽那邊我交代！

記者蕭采薇／台北報導

「Darren」邱凱偉有個3歲兒子Travis，他卻擔心得很早，已經在想等小孩13歲進入青春期後，會擔心孩子更親近朋友，也不願再和爸媽敞開心房。他5日出席品牌活動，也透露自己的叛逆過往，曾經瞞著父母刺青，卻利用三寸不爛之舌讓爸爸瞬間從生氣變感動。

▲▼ Darren (邱凱偉)出席JAMIE WEST 新品發佈會。（圖／記者黃克翔攝）

▲Darren小孩才3歲，他已經擔心兒子進去青春期後的變化。（圖／記者黃克翔攝）

邱凱偉5日出席高爾夫品牌活動，透露從14歲開始接觸小白球，最初只是阿姨、姨丈的桿弟，曬著大太陽賺著一個小時約130元台幣的時薪，但看得多了，球技也跟著進步。如今他也加入巫啓賢創辦的的「明星高爾夫球協會」，眾人得繳會費，大明星們更是高手雲集。

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Darren透露：「像是銘順哥、王傳一都滿厲害的，姚元浩也是天天打，進步很快。」不過他因為近期都忙拍戲，雖然繳了會費，但還沒有實際以球會友的機會。他的好友兼老闆周杰倫也熱愛小白球，但Darren直讚：「杰倫球技很好，昆凌也是，他們都是名師貼身指導。」接著幽默地笑說：「看我生存慾望多強。」

▲▼ Darren (邱凱偉)出席JAMIE WEST 新品發佈會。（圖／記者黃克翔攝）

▲Darren從14歲開始接觸高爾夫球。（圖／記者黃克翔攝）

Darren出身屏東望族，家中頗有紀律，令他想叛逆也沒膽。不過在澳洲讀大學時，他想打耳洞和刺青，就決定來場「動之以情」的戲碼。他以作業為由，請爸爸寫了幾個中文的「漢」字寄到澳洲，再請人刺在身上。等暑假回台，爸爸替他整脊時，才發現Darren身上有刺青。

▲▼ Darren (邱凱偉)出席JAMIE WEST 新品發佈會。（圖／記者黃克翔攝）

▲Darren戲精上身，讓爸爸感動之餘更同意他刺青。（圖／記者黃克翔攝）

Darren馬上舌燦蓮花說道：「爸，因為你和叔叔、伯伯名字裡都有『漢』字，加上我們家又開中藥行，我是想把邱家扛在肩上，也代表『人在番邦心在漢』。」戲精上身讓爸爸聽了超感動，直喊：「你媽那邊我交代！」順利讓Darren拿到未來都准許刺青的門票。

 

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