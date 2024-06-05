車太鉉3寶爸談面臨小孩青春期　自爆最大苦惱「跟高3兒子有代溝」

文／妞新聞

韓國演員「車太鉉」因為飾演電影《我的野蠻女友》的男主角爆紅，之後不只持續在戲劇圈活躍，也因為接下實境真人秀《偶然成為社長》獲得高度關注，在2006年與初戀崔錫恩結婚，育有3位兒女的他，也是演藝圈公認的「寵妻魔人」、「傻瓜爸爸」，最近卻意外因為家庭陷入苦惱啦！

車太鉉近日登上「國民MC」劉在錫與演員柳演錫主持的新綜藝《只要有空》，在節目中舒適地在草地上野餐，同時也話匣子大開，暢談私密內心話。

3寶爸真實心聲曝光



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吐苦水：高3兒都不說話

▲車太鉉與初戀崔錫恩結婚，育有3位兒女。（圖／naver）



曾在2016年帶著大兒子車秀燦、2個女兒車泰恩以及車秀珍在綜藝《兩天一夜》曝光的他，轉眼間秀燦也將在明年升上高中3年級，身為3寶爸似乎也逃不過面臨「小孩青春期」的成長痛，他在節目上大吐苦水：「想知道他怎麼樣了！但秀燦在家裡什麼話都不說，與跟朋友在一起大笑大罵的模樣差很多」。

▲車太鉉在節目上大吐苦水。（圖／Youtube／KBS Entertain，下同）

之後更苦澀地跟同樣當爸的劉在錫抱怨現在的青少年都不看電視了！甚至家中小孩都「不看自己的作品」，似乎真的因為世代差異＋教養問題十分苦惱，他也吐露心聲：「我很好奇大兒子秀燦在想什麼、會不會很累，但是我們根本沒有什麼講到話，甚至不敢問出口」。

同時還擔憂在電視上講這些播出後，會讓兒子心裡不舒服，直接用『HE』代稱（笑），當被問到兒子的苦惱的時候，車太鉉也是一問三不知，互相零交流的父子關係，完全是全天下爸爸的心聲，引起共鳴的發言引爆熱議。

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