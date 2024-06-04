林采緹不捨愛犬罹肝癌　「半年砸14萬」幫續命：做好最壞打算

▲林采緹家有11歲西高地白梗「拉拉」，她透露愛犬在半年前罹癌後，一直都在接受藥物治療。（圖／侯世駿攝／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

「真人版蛇姬」林采緹家有11歲西高地白梗「拉拉」，經常出現在她的社群，時報周刊CTWANT過去直擊她與男友晨泓軍的約會日常，拉拉也都扮演著「見證戀情」的重要角色；拉拉外表看來雖然頭好壯壯，但據悉愛犬在半年多前罹患肝腫瘤，這段時間都在努力吃藥治療，林采緹難掩哀傷表示：「前幾天拉拉突然狀況惡劣，白天在家幾乎不太走動，但一到夜晚又不睡覺走來走去，我就陪著牠失眠到早上，後來去醫院檢查已經有腹水了」，對於拉拉狀況惡化苦撐病痛非常不捨。

林采緹當年因Cosplay《海賊王》動漫角色蛇姬一戰成名正式踏入演藝圈，她感性表示：「拉拉現在11歲大，我從3個月大開始養，牠算是見證了我在演藝圈從剛出道拍寫真到現在所有的一切。」會發現愛犬罹癌，是去年某日發現一向乖巧的拉拉在家突然尿失禁，送醫檢查發現是肝腫瘤，「當下問醫生大概還有多久時間？對方說大概半年到1年，而且腫瘤已經散佈了」。

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▲林采緹當年因Cosplay《海賊王》動漫角色蛇姬一戰成名正式踏入演藝圈。（圖／報系資料照）

對於愛犬不幸罹癌，這段時間林采緹每隔兩周就帶著拉拉去醫院照X光、加照超音波檢查，持續吃藥治療等等，7個月就砸下超過14萬元醫藥費，只希望牠能撐過去，下周還要轉診到台大，看到拉拉她不捨地說：「當下心情有嚇到，就覺得天啊！真的很難過，之後開始用藥物控制，一開始牠狀態都還很好，還可活蹦亂跳，所以我心裡覺得牠應該還可以活很久很久。」

▲去年因拉拉在家突然尿失禁，送醫檢查發現是肝腫瘤。（圖／侯世駿攝）

▲林采緹說這段時間經常帶著小孩跟拉拉一同到戶外玩耍。（圖／侯世駿攝）

不過拉拉卻在上周病情突然急轉直下，林采緹說：「前幾天突然一瞬間的惡化，在家裡很容易就走不太動、也跳不上沙發了，我發現牠腿怎麼突然軟掉了，而且平常牠都會在床上睡得好好的，當天晚上卻一直不睡到處走來走去。」上周將拉拉轉院到台大評估病況，「這幾天看到牠虛弱的模樣就忍不住會落淚，我一直跟牠講話、多抱抱牠，還是很希望牠能好好活下去」。

▲對於拉拉的身體狀況日漸惡化，林采緹表示自己已經做好最壞打算的心理準備，但心中仍是非常不捨。（圖／侯世駿攝）

▲林采緹原本把拉拉當公主養著，後來覺得只要牠開心，想怎樣都好。（圖／侯世駿攝）

林采緹表示雖然已經做好最壞打算的心理準備，但當看到拉拉很疲憊的樣子，還是會很心疼，「這是每個人事物都要必須面對的課題，只要一想到拉拉的身體狀況，我隨時都很想哭，因為我人生還沒有經歷任何的生離死別，看到拉拉這麼不舒服，就會覺得『天啊！真的很心痛牠要承受這些』。」

▲本刊去年獨家披露林采緹與晨泓軍的戀情，兩人相處過程中幾乎每個片段都有拉拉參與。（圖／本刊攝影組）

她透露這段時間經常帶著小孩跟拉拉一同到戶外玩耍，「其實我以前很宅是宅女，自從有了小孩之後就必須常往戶外跑，台北附近所有的公園我大概都去過了，發現帶毛孩出去牠們的心情也會變好」，笑說以前對拉拉就像是對公主一般的照顧，「但後來只要能讓牠開心，要玩泥巴就泥巴、要玩水就玩水，回家再清理乾淨就好」。

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