YTR超強「約砲多男爆料文」瘋傳！認：愛女友但要新鮮感　Soya 3字發聲

記者田暐瑋／綜合報導

知名YouTuber「超強系列」和「Soya手癢計劃」上月宣布結束4年的戀情，男方3日拍片承認劈腿網紅「短髮女」石靜引發眾怒。有網友翻出其實數日前就有多人爆料超強劈腿約砲內幕，其中一人更稱超強約砲自己的男生朋友，當時部分留言質疑真實性，怎料Soya竟親自現身回應：「私，謝謝。」引發網友譁然。

▲Soya和超強。（圖／翻攝自Instagram／soya_plan）



超強坦承劈腿後，Dcard先前出現的多篇爆料文再度掀起討論，原PO以「我朋友跟超強約過」為題，爆料男性朋友1年前被超強約過，手上握有對話紀錄，「那時候我朋友還以為他（Soya）跟超強是螢幕情侶，結果做完的時候超強才跟他說他們真的在交往，然後說soya在逛街，晚點要過去找他，我朋友原地炸裂 （雖然已經做完了就是了）。」更稱很愛Soya，約砲只是需要新鮮感。

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▲網友爆料超強約砲，Soya現身回應。（圖／翻攝自Dcard）



不只如此，該篇爆料文底下也有另名網友留言稱：「這個事情是真的，我有男生朋友也是被約。」由於兩個爆料內容都未有證據，一度引發外界質疑真實性，怎料Soya竟親自現身回應：「私，謝謝。」主動希望爆料網友可以提供證據，令不少人驚呼，「哇靠靠靠我想說誰這麼大膽，結果是手癢」、「哇靠本人，支持真性情的網紅」、「soya加油」。

▲網友爆料超強約砲，Soya現身回應。（圖／翻攝自Dcard）

介入超強和Soya感情的網紅石靜坦承不諱，在IG上PO出向Soya道歉的對話截圖直言「對於Soya造成的總總傷害我非常對不起，真心祝福她往後的日子」、「如果需要我可以陪妳走出來」、「同為女生心疼妳」，作為介入他人感情者，卻使用了許多「替對方著想」的語句，讓Soya的粉絲相當火大，網友在貼文底下紛紛氣炸出征，砲火相當猛烈，不過也有部分網友替她緩頰表示「最有問題的是男生」。

▲超強小三曝光。（圖／翻攝10ching_）

