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Soya被超強劈腿後首發聲！　IG曬照「感恩在最好的狀態面對」

記者劉宛欣／綜合報導

知名YouTuber「超強系列」和「Soya手癢計劃」上月宣布結束4年的戀情，女方暗示自己遭背叛，隨後男方3日上傳影片承認劈腿網紅石靜，引發輿論一片譁然。Soya凌晨透過Instagram首度發聲，曬出一張海邊的美照，表達對各界關心的感激之情。

▲Soya在證實被劈腿後，首次於Instagram發聲。（圖／翻攝自Soya Instagram）

▲Soya與超強因為男方劈腿而分手。（圖／翻攝自Soya Instagram）

Soya稍早透過Instagram限時動態發聲，寫下「感恩我在最好的狀態面對這一切，我現在很好喔，謝謝大家的關心」，並且附上一張海邊洞穴裡拍的美景照，回應了各界對她的關心。此前，她與超強分手一個多月後，馬上就被挖出了新戀情，因此遭部分網友質疑她無縫接軌甚至劈腿，讓她十分無奈，也才透過影片表示「他的筋很軟，我的筋不軟」，暗指出軌的是超強。

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▲Soya在證實被劈腿後，首次於Instagram發聲。（圖／翻攝自Soya Instagram）

▲Soya在證實被劈腿後，首次於Instagram發聲。（圖／翻攝自Soya Instagram）

超強3日公開承認劈腿、約砲，小三則是外傳的「短髮女」網紅石靜，自首與Soya交往4年期間，曾約炮、劈腿，「我沒有要找任何藉口，做錯就是做錯，我真的感到非常抱歉，也很慚愧。」隨後石靜也跟著曬出向Soya道歉的訊息截圖，沒想到卻因為內容以「替Soya心疼」的語氣撰寫，被網友批評是「裝聖母」，引發了更大的批評聲浪。

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超強, Soya, 石靜, 短髮妹

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