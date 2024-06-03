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當小三還安慰Soya「同為女生心疼妳」！網氣炸出征短髮妹：自以為聖母？

記者劉宛欣／綜合報導

知名YouTuber「超強系列」和「Soya手癢計劃」上月宣布結束4年的戀情，女方曾暗示自己遭背叛，隨後男方3日拍片承認劈腿網紅「短髮女」石靜。石靜事後PO出向Soya道歉的對話截圖直言「對於Soya造成的總總傷害我非常對不起，真心祝福她往後的日子」，但網友幾乎不買單，紛紛湧入底下留言為Soya打抱不平。

▲Soya（左）遭劈腿，石靜（右）貼出道歉對話。（圖／翻攝Soya、石靜Instagram）

▲Soya（左）遭劈腿，石靜（右）貼出道歉對話。（圖／翻攝Soya、石靜Instagram）

石靜3日曬出與Soya的對話截圖，截圖中隱去了Soya的回覆，僅看得到她傳送的訊息，只見她不斷道歉並表示自己願意承擔，還提到「妳（Soya）真的很堅強」、「無法想像自己成為這樣傷害人的角色」、「希望妳知道發生這些不是因為妳自身價值因素」、「如果需要我可以陪妳走出來」、「同為女生心疼妳」，作為介入他人感情者，卻使用了許多「替對方著想」的語句，讓Soya的粉絲相當火大。

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▲Soya（左）遭劈腿，石靜（右）貼出道歉對話。（圖／翻攝Soya、石靜Instagram）

▲石靜Instagram貼文被網友出征。（圖／翻攝自石靜Instagram）

石靜貼文底下，網友紛紛氣炸出征寫下「小三還長篇大論」、「當別人第三者還要自以為打一堆雞湯內容騷擾受害者」、「妳是不是覺得自己很善解人意？」、「妳的每一字每一句都是在二次傷害對方」、「什麼叫如果有需要我願意陪妳走出來？」、「知三當三，還有臉當初那麼多對話，以為自己是聖母嗎」、「妳男友我搶走了，這碗雞湯妳喝下去補補身體」，砲火相當猛烈，不過也有部分網友替她緩頰表示「最有問題的是男生」。

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超強, Soya, 石靜, 短髮妹

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