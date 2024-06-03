超強、Soya「短髮小三」爆是搶男友慣犯！受害女怒發聲　秒被她封鎖

記者劉宛欣／綜合報導

網紅石靜擁有甜美外貌與俏麗短髮，在Instagram上擁有8萬粉絲，小有名氣，近日她因介入知名YouTuber超強與Soya的感情，淪為小三，而慘遭砲轟。在一連串了討論文底下，也漸漸有人跑出來爆料她當小三「已經不是第一次」，甚至有受害者現身說法，還被她封鎖帳號，氣得轉戰超強貼文底下發聲。

▲短髮妹石靜被爆料已經不是第一次介入他人感情。（圖／翻攝自石靜Instagram）

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一名女網友在超強寫下「我很抱歉」的Instagram貼文底下留言「短髮女封鎖我了，我只好來這邊」，自爆是也曾是被石靜介入感情的受害者，諷刺道「希望短髮女之後不要再繼續介入別人的感情囉，之前也是跟我打長篇大論道歉，說不知不覺就有了感覺，沒辦法離開他，說有多愧疚，還是開開心心的當小三，希望這世界可以更加美好」，如女網友爆料為真，那道歉套路幾乎就與這次對Soya的說詞差不多，留言串引來許多網友給予鼓勵，更同仇敵愾地說「原來是慣犯」。

▲女網友出面爆料。（圖／翻攝自超強Instagram）

另一方面，在Dcard上標題為「Soya好像真的被劈腿了」的貼文中，有人提起石靜的前男友是「某位排球選手」，怎料該留言底下又釣出知情人士爆料「那位排球員男友是搶來的啊」，最戲劇化的是，疑似是排球選手前女友、被石靜介入感情的女性也出面發聲，感謝網友給予她的鼓勵表示「嗚嗚千變萬化的人生，謝謝你們，她的人生重蹈覆徹」，多項爆料指向石靜當小三似乎不是第一回。但兩則爆料目前尚無法確認是同一人還是兩個不同的事件

▲Dcard上有其他人指出石靜前男友也是搶來的。（圖／翻攝自Dcard）

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