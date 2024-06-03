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金曲35表演嘉賓曝光！　熱狗登台「演唱新曲」喊話入圍者：不用太在意獎項

記者孟育民／台北報導

《第35屆金曲獎》即將於6月29日在台北小巨蛋隆重登場，今（3）日公布首波表演卡司，邀請到血肉果汁機、MC HotDog熱狗、洪佩瑜帶來精采演出。獲得第33屆金曲獎「最佳樂團獎」重金屬樂團血肉果汁機，將首度踏上小巨蛋演出，保證將會讓大家感受到「殺翻現場」的超強感染力。

▲▼ 《第35屆金曲獎》首波表演嘉賓曝光！MC HotDog熱狗獻唱新作。（圖／台視提供）

▲ 《第35屆金曲獎》首波表演嘉賓曝光，MC HotDog熱狗獻唱新作。（圖／台視提供）

▲▼ 《第35屆金曲獎》首波表演嘉賓曝光！MC HotDog熱狗獻唱新作。（圖／台視提供）

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▲ 血肉果汁機。（圖／台視提供）

連續兩年角逐歌王寶座的MC HotDog熱狗，這次也將登上舞台帶來演出，談及連續兩年入圍，熱狗也自信表示：「很開心！代表這兩年發的專輯都是有質量的，以前入圍沒有什麼特別的感覺，但連續兩年讓我覺得自己好像有點料，蠻帥的！」至於表演內容，熱狗則透露會帶來新歌和大家分享，笑說去年的⟪髒藝術家⟫真的很不錯，想藉著金曲舞台和大家分享。

也不忘向饒舌新生代的後輩們喊話，不用太在意獎項，因為那些都沒辦法去定義或是否定你，做音樂是為了自己，並鼓勵後起之秀可以多寫一點和真實生活有關的歌。

▲▼2023hito流行音樂獎頒獎典禮，MC Hotdog熱狗 。（圖／記者李毓康攝）

▲MC Hotdog熱狗預告會帶來超炸演出。（圖／資料照／記者李毓康攝）

去年以新人之姿一舉入圍多項並奪下「最佳新人獎」的洪佩瑜，今年將以表演嘉賓的身分出席《第35屆金曲獎》，回歸歌壇就連續兩年參與金曲盛會的她開心表示：「身為一位表演者，能夠站上舞台演出就是最好的鼓勵與動力，不論用什麼方式參與，在不同的角色裡能分享與獲得的都遠遠超乎想像，會更專注、更享受地去準備，也期待看見台下入圍者們閃閃發亮的模樣。」

談到表演內容，洪佩瑜則透露將會分享自己所看見、感受到以及和我們一起擁有的。去年大放異彩的她近期則是稍微放下腳步，度過屬於自己的沉澱時光，並往下一個方向前進，同時也正在探索新作品的靈感中，期待帶著他們與大家見面。

▲▼ 《第35屆金曲獎》首波表演嘉賓曝光！MC HotDog熱狗獻唱新作。（圖／台視提供）

▲ 洪佩瑜重回金曲獎舞台。（圖／台視提供）

《第35屆金曲獎頒獎典禮》將於6月29日（六）在台北小巨蛋舉行，承辦單位台視當天下午5點起將live轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮。《2024金曲國際音樂節》將於今年6月25日至29日舉辦「音樂專題」、「快速媒合會」、「商展交易中心」、「金曲Showcase售票演唱會」、「金曲星聲代」等系列活動，活動相關訊息請追蹤FB【金曲GMA】粉絲專頁
 

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金曲35, 金曲獎, 熱狗, 洪佩瑜, MC HotDog熱狗

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