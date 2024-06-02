台藝人為何表態支持回歸祖國？網紅分析陸官方「養套殺」策略：製造恐慌

記者劉宛欣／綜合報導

中國官媒《央視》22日在微博喊出「台灣從來不是一個國家，也永遠不會成為一個國家」口號，許多演藝圈名人都加入轉發，包括楊丞琳、蕭敬騰、王心凌、侯佩岑等名人紛紛轉發此貼文。對此，網紅雪梨近日上傳了一支影片分析，認為藝人及經紀公司實際上是被迫轉發此消息，背後原因恐怕是出自擔憂在中國大陸的業務和員工人身安全。

▲阿信在鳥巢演唱會一句「我們中國人」引發台灣輿論爆炸。（圖／翻攝YouTube／雪梨看世界 With Sydney）

雪梨指出大陸官方此舉意在擾亂台灣民眾情緒，達到政治目的。知名藝人五月天、蔡依林在大陸舉行的活動中，不得不作出政治表態，五月天在鳥巢演唱會中間接提到「我們中國人來北京一定要吃烤鴨」，而蔡依林在南昌演唱會上提到「咱們中國南昌最熱情了對吧」，這些言論一出，果不其然馬上在台灣引發了部分民眾的不滿和退粉聲浪。

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▲蔡依林也在演唱會上說「我們中國南昌」。（圖／翻攝YouTube／雪梨看世界 With Sydney）

然而這些藝人的「間接表態」，事實上並未贏得大陸民眾的好感，反而被批評是在「打擦邊球」。就連沒有微博帳號的天王周杰倫，Instagram帳號也遭到陸網出征。雪梨指出台灣藝人因工作需求，被迫在政治議題上表態，是大陸官方一貫的「養套殺」策略，就是讓藝人先在中國市場賺錢，隨後逐步放棄台灣市場，最終在關鍵時刻要求其表態支持「統一」。

此次事件凸顯了網路聲量對於政治的影響力，由於大陸網路上的聲音單一，這次的一連串發聲運動，不僅在大陸境內有效宣傳，在台灣也引起恐慌，達到分化目的。雪梨指出許多大陸人對台灣問題持過於簡化的態度，未考慮到一旦開戰，中方需要面對的還有美國及其他盟友，這次的行動味的就是渲染台灣人的恐懼，削弱新政府的行政效率，她最後也呼籲台灣人「在同一條船上，應該為了更好的台灣努力才是」。