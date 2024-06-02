阿沁撕破臉火大提告！　Faye被控抄襲回應了

▲阿沁對Faye提告。（圖／翻攝自Facebook／FIR阿沁、Faye 詹雯婷）



記者翁子涵／台北報導

「F.I.R.」飛兒樂團前主唱「Faye」詹雯婷才和陳建寧撕破臉、對簿公堂，日前擔任證人的阿沁，2日更突然在社群媒體發文控訴Faye在2018年發行的《蒼穹》疑似抄襲了自己以前的創作，「提醒等了你兩年，我也不用分版稅，只希望你道歉並放上我的署名，有這麼難嗎？那只好提告到底了。抱歉。」對此，Faye詹雯婷也透過唱片公司作出回應。

對於阿沁突然火大開撕提告，Faye所屬亞神音樂透過律師表示：「有關《蒼穹》（曲）的創作爭議民事訴訟案件，經智慧財產及商業法院判決，駁回陳建寧、黃漢青的訴訟。陳建寧等人就該案件有提起上訴，將於今年6月中宣判。本於尊重司法，不於二審判決前發表意見評述陳建寧、黃漢青主張及行為。兩人既然已提起上訴，也請尊重司法，不要另外訴諸媒體形成全民公審之輿論壓力。」

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阿沁2日在IG發文控訴，Faye在2018年發行的《蒼穹》疑似抄襲了自己以前的創作，「從Tipline分、作曲手法、轉調方式、吉他和弦，任何人都聽得出來是阿沁的標準手法。共創是co-writing 是MUST多年提倡的優良寫歌模式。」氣憤表示：「是我人生中的恥辱，抱歉真的無法再忍，阿沁貼上的一切都要把你告到底。」

