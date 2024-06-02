曹西平PO文嘆孫安佐事件！　無奈：父母都是最後一個知道

記者高語璠／綜合報導

資深藝人曹西平（四哥）經常對議題與時事發表看法，他日前在臉書感慨現在的父母很難當，表示平常看似乖乖的孩子，也可能做出一些超乎想像的事，為此直呼「無奈跟無言，無語問蒼天，要他們說什麼。」

▲曹西平嘆孩子出事，父母都最後一個知道的。（圖／翻攝自Facebook／曹西平的粉絲愛團）

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曹西平透露現在的孩子去了哪裡、做了什麼都不會跟家長講，等事情發生了爸媽才知道，甚至平常看起來乖乖的孩子，在另一個地方卻做出無法預期的事。對此，他語重心長表示，教育不是簡單就能解決，現在的孩子很難管教，打罵還不見得會起效果。

此外，曹西平在文中提及「家家都有本難念的經」，認為父母平時養家餬口就夠累了，孩子還要找事情，出事了就說家長的教育有問題，讓他不禁感慨時代不同外面的誘惑太多了，交朋友誰都不知道誰會害了誰，「父母親永遠都是最後一個知道的，無奈跟無言，無語問蒼天，要他們說什麼。」

雖然文中並未指名道姓，不過內容讓人聯想起孫安佐呼麻一事。先前孫安佐在泰國普吉島吸食大麻、並擅自闖入民宅，露下體，被屋主報警逮捕，狄鶯為此飛往泰國救援，並將兒子帶回台灣接受治療。

▲孫安佐新聞最近鬧得沸沸揚揚。（圖／翻攝自Instagram／sun_gojo100 )

【曹西平全文】

你們知道你們的孩子晚上去哪裡？

你們知道你們的孩子跟哪些朋友在一起？

你們隨時可以掌控孩子在做什麼？

不不不

不不不現在孩子怎麼會告訴你

甚至他做什麼幹什麼你都不會知道的

等到發生事情了你們才會知道

怎麼會這樣子？

孩子平常都乖乖的怎麼會做這些事情

這些事情還超乎你們想像之外

覺得根本都不可能會做的事情

連家長自己都嚇一大跳

不敢相信這是我孩子會做的事情嗎？

驚訝！

家家都有本難唸的經

不知道怎麼跟大家說家裡的狀況

孩子教育不是你說了他就會聽啊

現在孩子真的很難管教不是以前了

打罵孩子也不見得會怕

孩子也不會甩你的

爸媽忙著賺錢養家已經夠累了

孩子還要找些事情讓父母親頭痛

養孩子已經夠辛苦了還要受身心靈的折磨

好辛苦

孩子有事就是說父母的教導有問題

真的是無言

要父母怎麼說又要說什麼

以前四哥的年代家裡這麼多孩子

都放在外面玩時間到了回家吃飯

也就是這樣子

爸媽也沒有太多時間管我們

因為爸媽都在認真工作賺錢養我們

時代不同外面的誘惑太多了

交朋友誰都不知道誰會害了誰？

父母親永遠都是最後一個知道的

無奈跟無言

無語問蒼天

要他們說什麼？

#天下父母心