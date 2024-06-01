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直擊／LiSA大喊「我回來台灣了」　宣布：下次台北小巨蛋開唱！ 

記者吳睿慈／新北報導

日本歌姬LiSA相隔6年回台灣開唱，她1日在林口體育館舉辦專場演唱會，吸引9千名鐵粉朝聖。她這次是第13度返台，全場用中文與粉絲互動以外，還準備了驚喜歌單〈天黑黑〉，更開放觀眾錄影〈紅蓮華〉，寵粉無極限，安可加碼兩首歌以外，她最後宣布「下次台北小巨蛋開唱」，全場歌迷又驚又喜。

▲▼日本歌姬LiSA。（圖／好玩國際文化提供）

▲LiSA在台開唱吸引9千人朝聖。（圖／好玩國際文化提供）

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LiSA來到台灣開唱，全場禁止錄音錄影，只是在唱到〈紅蓮華〉時，她破例開放錄影，用中文說著「下一首歌可以錄影」，所有人驚喜不已，她則開始高歌《鬼滅之刃》破億神曲〈紅蓮華〉，觀眾熱血沸騰跟著一起合唱，聲音穿破屋頂，氣氛超火熱。

歌迷的熱情不滅，當演唱會結束後，9千人留在位置上大喊「LiSA」，果然把她重新喊出來，她再次站到舞台上，拿出手機拍向粉絲，開心回應「謝謝大家，謝謝你們一直為我應援，大家開心嗎？真的嗎？我很開心，謝謝你們」，看到粉絲舉著「LiSA歡迎你回來」，她感動回應「謝謝大家總是帶給我那麼多驚喜」。

▲▼日本歌姬LiSA。（圖／好玩國際文化提供）

▲《鬼滅之刃》神曲在台灣首唱。（圖／好玩國際文化提供）

回憶起與台灣粉絲度過的點點滴滴，LiSA說：「隔了6年再次回來台北。我已經來台北，13次了，啊不對，是台灣」，特地強調來台灣13次，全場掀起熱烈尖叫聲，她接著說：「我在這裡唱了很多歌，大家願意跟我一起繼續做夢嗎？跟大家相處的時光是我最珍貴的寶物。」最後一首歌帶來歌曲〈最珍貴的寶物〉，原以為演唱會已經結束，她加碼「再一首歌」，隨後唱〈Catch the Moment〉，全場再次大合唱。

▲▼ LiSA。（圖／好玩國際文化提供）

▲LiSA承諾下次前進台北小巨蛋。（圖／好玩國際文化提供）

演唱會進入尾聲，LiSA用中文表達內心的感謝之情，「我回來了台灣，謝謝大家」，承諾一定會再次返台開唱，目標台北小巨蛋，與歌迷拉勾約定後，完美結束演唱會，9千歌迷抱著滿滿回憶期待下次與偶像再次相見。

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