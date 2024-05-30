記者蔡宜芳／綜合報導

網紅「涼糕哥」游勝綸當年因秀出健壯身材在市場賣涼糕，一夕爆紅，粉絲專頁擁有18萬人追蹤。他30日表示，未來將謝絕粉絲送的飲料及食物，並透露先前在宜蘭擺攤，曾收到有人刻意將工業酒精裝瓶當飲料送，引網友驚呼「太可惡了吧」。

▲游勝綸因在市場賣涼糕的照片爆紅。（圖／翻攝自Facebook／游勝綸 Vic）

游勝綸在社群發文透露，先前到宜蘭羅東擺攤時，有人將工業酒精裝在礦泉水瓶中送給他們喝，但因為味道聞起來明顯不對，所以他們沒有飲用。他也向粉絲表示：「謝謝大家每次都送飲料、送食物，但以後不要送了，謝謝大家。」

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▲游勝綸透露不久前有人送瓶裝工業酒精假裝是飲料。（圖／翻攝自Facebook／游勝綸 Vic）

游勝綸說，雖然有時候在工作途中真的會很餓，但因為現在「有心人士」太多了，可能在忙碌中就直接食用到奇怪的東西，「要買飲料，我買來請大家喝就好，謝謝大家的愛，也詛咒壞人被車撞，阿彌陀佛。」貼文引網友紛紛留言「太扯了」、「這個是可以報警備案的吶」、「這真的太可惡了！還好有察覺到」。

【游勝綸全文】

上次宜蘭羅東

有人用礦泉水瓶裝工業酒精給我們喝

但味道明顯不對

於是我們沒喝

謝謝大家每次都送飲料、送食物

但以後不要送了，謝謝大家

雖然有時真的很餓

但現在有心人太多了

百忙之中可能開了就喝了

要買飲料

我買來請大家喝就好

謝謝大家的愛，也詛咒壞人被車撞，阿彌陀佛