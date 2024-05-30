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NMIXX「音響事故現清唱實力」竟是安排好的！　JYPE認了：成員不知情

記者張筱涵／綜合報導

韓團NMIXX於27日登上Shinhan University慶典舞台，但在表演〈DICE〉時背景音樂卻突然斷掉，但她們展現穩健的唱跳實力，讓現場氣氛嗨到最高點，怎料卻被學生爆料是「事前安排好的插曲」。所屬經紀公司JYP娛樂的SQU4D部門今（30日）發聲回應。

外送稿用　▲▼NMIXX_official。（圖／翻攝自X／NMIXX_official）

▲NMIXX唱跳實力堅強。（圖／翻攝自X／NMIXX_official）

Shinhan University學生在校區自由討論版發文，爆料NMIXX表演〈DICE〉時中間音樂突然斷掉，其實是事前安排好的，這篇文章一出很快就引起各方討論。在theqoo的文章更是有破千則留言，網友紛紛表示「拿前來表演結果想炒作」、「這是欺瞞啊」、「其實一看就像安排好的」、「還不如做個無伴奏版本的編曲，以音響事故方式的話是有人需要出面道歉的情況欸」。

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SQU4D今天發出聲明，坦承的確在Shinhan University慶典使用了「活動用的音源」，主要是為了炒熱氣氛，因此也沒有告知NMIXX成員這件事情，對於沒能考慮到可能會造成觀眾和外界困擾這點，他們深深表達歉意：「未來我們將更加注意，防止此類事件再次發生。」

▲▼nmixx。（圖／翻攝自SQU4D）

▲SQU4D聲明。（圖／翻攝自NMIXX FANS）

▼NMIXX在Shinhan University慶典表演〈DICE〉時，音樂出現中斷情形，成員們仍繼續清唱跳舞。（影片／取自YouTube／비몽）

【JYP娛樂旗下SQU4D部門聲明全文】

大家好，這裡是SQU4D。

關於NMIXX在Shinhan University慶典舞台上發生的音響事故，這其實是為了提高慶典現場氣氛的活動，並已與主辦方分享了內容並使用了活動性音源。

但是，為了自然的呈現效果，我們沒有事先告知NMIXX的成員們這一事實。

對於這次活動可能給觀眾和粉絲帶來的混亂和不便，我們深感抱歉，未來我們將更加注意，防止此類事件再次發生。

對於在慶典現場支持NMIXX的觀眾和粉絲們，我們再次表示歉意。

謝謝。

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