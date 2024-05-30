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球賽還在打竟收「新北國王球員私訊」！梓梓傻眼：怎有時間滑IG

Formosa Sexy副隊長Lulumi（左）28日自費北上替球隊加油時，竟收到新北國王球員私訊嗆聲，讓隊長梓梓也傻眼。（翻攝自Lulumi、梓梓臉書）

▲Formosa Sexy副隊長Lulumi（左）28日自費北上替球隊加油時，竟收到新北國王球員私訊嗆聲，讓隊長梓梓也傻眼。（翻攝自Lulumi、梓梓臉書）

圖文／鏡週刊

職籃PLG季後賽如火如荼進行中，夢想家啦啦隊Formosa Sexy副隊長Lulumi（乳儒）卻爆料，28日到新莊體育館看球時，新北國王球員竟在比賽途中私訊嗆聲，讓隊長梓梓（董梓甯）也傻眼「球賽正在進行中，真不知道他怎麼有時間滑IG傳訊息…」由於球迷猜測可能是新北國王替補球員王柏智，Lulumi特別轉發友人IG限動幫忙澄清。

Lulumi在社群發文表示當天夢想家作客新北，Formosa Sexy幾位成員是以球迷身分自費進場支持球隊，比賽途中卻被敵隊球員私訊，「叫我不要把台中那招帶來他們主場！？我滿頭問號，雖然他最後說是開玩笑的，真的不是太好笑…」

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隊長梓梓得知後也傻眼，留言「球賽正在進行中，真不知道他怎麼有時間滑IG傳訊息，也太輕鬆了????」，並透露新北國王球員私訊內容「這裏不是你們的主場，請不要把你們啦啦隊台中那套帶來這！！」強調她們自己花錢進場，不是在工作，且球迷干擾敵隊罰球再正常不過，不懂對方為何要高高在上給出這種不尊重人的警告，何況當時球賽才打到第二節，看球看到一半莫名被打擾誰會高興。

事後就有媒體點名，指出當天有登錄但沒上場的國王球員共有王柏智、李威廷、陳俊男3人，其中頗有觀眾緣的王柏智就曾被拍到在比賽中滑手機，但也可能是其他未登錄但也在場邊的國王球員。

Lulumi特別轉發友人IG限動，替新北國王球員王柏智澄清。（翻攝自Lulumi IG）

▲Lulumi特別轉發友人IG限動，替新北國王球員王柏智澄清。（翻攝自Lulumi IG）

由於Lulumi沒有公開嗆聲球員的身分，引起球迷跟網友猜測討論，她昨（29日）特地轉發友人IG限動替王柏智澄清，並強調把這件事拿出來嘴，只是不爽買票進場還要被球員嗆，沒打算公布對方身分「沒有一個是正確的，所以不要再猜了。」


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