Dua Lipa 11月來台！桃園棒球場開唱　火辣熱飆《Dance The Night》

記者蕭采薇／台北報導

三座葛萊美獎、七座全英音樂獎肯定的全球流行天后Dua Lipa（杜娃黎波），即將在11月在樂天桃園棒球場火辣開唱。她29日正式全面公開世界巡迴《Dua Lipa - Radical Optimism Tour》亞洲場次，將從新加坡開跑一路唱至雅加達、馬尼拉、東京、台北、吉隆坡、曼谷及首爾。

▲杜娃黎波（Dua Lipa），即將在11月在樂天桃園棒球場開唱。（圖／達志影像／美聯社）

擁有超過420億次數位串流收聽天量的Dua Lipa在2020年靠著專輯《Future Nostalgia》及近期憑藉人氣賣座鉅片《芭比》高歌電影主題曲《Dance The Night》入圍金球獎，成功奠定當今樂壇天后地位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

即將展開的世界巡迴《Dua Lipa - Radical Optimism Tour》，也將同步歡慶稱霸全球11國冠軍的第三張專輯《Radical Optimism》。她也在英國金榜一連飆下全新紀錄成為「2024年首週最高銷量英國歌手」及「自2021以來，首週最高銷量英國女歌手」。

▲杜娃黎波近年以《Dance The Night》奠定當今樂壇天后地位。（圖／達志影像／美聯社）

Dua Lipa將於11月在樂天桃園棒球場火辣開唱，6月12日早上11點拓元售票系統全面開賣，會員則可以在6月11日早上11點至晚上11點59分獨家搶先購票。