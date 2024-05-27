帶電影繞了地球一圈　楊貴媚不敢相信入圍

記者葉文正／台北報導

台灣導演王品文、彭紫惠的電影長片《春行》在國際屢放異彩，接連在聖賽巴斯提安、新加坡國際影展奪獎，並讓楊貴媚和喜翔分別在新加坡、香港國際影展斬獲演技獎。隨著電影風光返台，不但同時問鼎本屆台北電影獎帝后，電影今（27日）再入選國際新導演競賽，持續引發影迷高度期待。雙導演表示：「我們帶著《春行》繞了地球一圈，終於回到我們自己的國家台灣。」今同時公開藍葦華、張書偉、高捷、蔡明修、陳佳穗等精彩卡司。



▲《春行》楊貴媚（左）、喜翔飾演夫妻。（今日影像藝術有限公司 提供）

在諸多國際舞台聚集耀眼注目，《春行》即將於北影進行台灣首映。自去年在西班牙聖塞巴斯提安國際影展獲「最佳導演銀貝殼獎」，再於新加坡國際影展獲「最佳劇本獎」，且讓楊貴媚奪得「最佳表演獎」；喜翔則在香港國際電影節摘下「最佳男演員獎」，電影同時獲國際影評人費比西獎。另也入選大阪亞洲電影節、韓國全州國際影展、西雅圖國際影展、紐約新導演新電影影展等。



▲《春行》楊貴媚。（今日影像藝術有限公司 提供）

彭紫惠、王品文兩位導演表示：「我們帶著《春行》繞了地球一圈，在許多地方參加影展，國際觀眾給我們非常好的迴響，帶著大家的祝福，終於回到我們自己的國家台灣，這次在台北電影節首度與台灣觀眾見面，回到故鄉，心裡充滿感謝，這塊島嶼孕育了這部作品，《春行》是獻給我們所愛的人與台灣的作品。」



▲《春行》導演彭紫惠（右）和王品文，在聖塞巴斯提安國際影展獲「最佳導演銀貝殼獎」。（聖塞巴斯提安影展提供）

女主角楊貴媚說：「很開心《春行》到世界各地影展備受好評與喜愛。影片在平淡的氣味中體現人性，愛與失去，可以跨過語言跟著劇情和場景，靜靜地慢慢地走進這個故事。」她透露尚未看到成品，和大家一樣期待。



對於提名北影影后，她謙稱：「哈哈，真不敢相信入圍，久違的台北電影節。無論如何，能入圍還是要感謝《春行》的導演，和所有工作同仁的辛勞與努力的共同創作。」



喜翔同樣感激：「謝謝北影、謝謝《春行》讓很多國家看到台灣的電影。請大家一起來支持《春行》。入圍就非常開心了。謝謝導演、謝謝媚姊、謝謝大家。」



《春行》（A Journey in Spring）描述喜翔飾演的跛腳男人欽福，與楊貴媚飾演的妻子，在台北偏郊老房裡簡約起居，整天吵吵鬧鬧卻又形影難離。妻子意外驟逝，欽福竟隱藏起她已死的事實…離家多年的兒子與其新伴侶突然出現，潮濕的春季，欽福遭逢的遺憾之旅也終究必須起程。



《春行》以超16釐米底片拍攝，透過質樸與粗糙的鏡頭，映照生命中的無常與不完美。導演之一王品文畢業自政大新聞系，與美國洛杉磯羅耀拉瑪麗蒙特大學電影製作研究所。她於2019年以短片《軍犬》獲台灣國際女性影展金獎，並曾入選台北電影節與法國南特三洲影展的國際提案工作坊、日本東京天才營。



藝術家彭紫惠自台藝大美術系畢業後，旅居歐洲多年，於西班牙瓦倫西亞理工大學就讀藝術創作研究所。她的創作跨越媒材與形式，經常以「時間」與「內在精神性」為主題，作品形式涵蓋繪畫、雕塑、陶藝、電影等，曾於台灣、西班牙與英國展覽。