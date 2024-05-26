快訊／賀軍翔案大逆轉？葛斯齊還原現場　女荷官主動敬酒「時間不到5分鐘」

記者孟育民／台北報導

藝人賀軍翔日前遭松山分局警員上門搜索住處，事後他也發聲明強調，「並未與任何第三人有任何踰矩行為。」不過，有知情人士爆料，賀軍翔是與一名德州撲克場所的女荷官發生糾紛，兩人無法達成共識，事件才因此鬧上警局。去年才爆料的狗仔葛斯齊今（26日）晚間在臉書直播，還原當天現場。

▲葛斯齊回應賀軍翔風波。（圖／翻攝自臉書）

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葛斯齊表示，這件事情跟他去年要爆的原案沒有任何關係，賀被搜索時他很意外，但他2個月前就耳聞了案外案，不過沒有追根究底。直到前天賀軍翔被搜索才打電話問知情人士，沒想到是這件事情。

葛斯齊指出，事情是在今年1/7發生的，2023/12/28是賀軍翔40歲生日，太多局沒辦法參加，1/7剛好有一個朋友在松山區酒吧打電話給他，在這之前賀軍翔已經在雪茄吧喝了不少，凌晨3點去了松山區的酒吧，也可以稱為私人招待所，是吧檯的那種、公開場合，並非包廂。

▲葛斯齊認為案情不單純。（圖／翻攝自臉書）

葛斯齊說，當時賀軍翔已經7分醉，坐在公開的沙發上，所有服務生都在那邊流動，為何會出現荷官？因為酒吧是在一樓，樓上有人在玩德州撲克，在當下跟賀同坐的一名友人有玩德州撲克，荷官知道賀軍翔在一樓，她想與賀軍翔認識。當時賀軍翔已經倒臥在沙發，但因為荷官想要敬酒，賀軍翔被叫醒。

葛斯齊說，後來賀軍翔與荷官敬酒完，已經倒了，前後時間只有5分鐘以內，接著荷官上樓繼續上班。賀軍翔在沙發睡到早上六點，他一個人在店員的攙扶之下坐計程車離開，接著酒吧打烊，樓上德州撲克還繼續營業，早上11點女荷官連同一位男客人一起離開松山區該場所，離開時兩人搭同一部計程車到東區，回到男客人的家。據悉，女荷官還跟男客人說「哇你家住這邊？我能到你家看看嗎？」男客人直接拒絕，1/7這一part結束。

葛斯齊表示，兩人當天碰上只有3分鐘，這樣要「構成妨害性自主」，時間不太夠。且女方11點離開時，還跟男客人有說有笑離開，並沒有直接去派出所，也沒透露出被欺負的感覺，他認為這件事情不太單純。

葛斯齊認為，他並不是想檢討被害人，只是me too不能被這樣濫用，不能拿過去的事情來魚目混珠。最後葛斯齊順帶一提，喊話「很髒的男藝人」2026年如果再沒被爆出來，他會出來踢爆。