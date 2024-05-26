台女星回廣州過安檢…海關1句話「秒感羞恥」！路人轉頭注視 鮪魚急走人

記者潘慧中／綜合報導

鮪魚（徐瑋吟）工作忙碌，但她25日在Instagram透露，「準備回廣州看姥姥」，未料過安檢的時候，海關人員的一句話讓她坦言「瞬間感到羞恥」，只能馬上逃離現場。

▲鮪魚被海關人員認出來。（圖／翻攝自Instagram／weiyin.com.tw）



鮪魚在限時動態解釋，因為心想當天大多數時間都在交通工具上，她便懶得化妝，出發前也沒有補睫毛，「反正這趟旅行就徹底當隻隨隨便便的女子」，但每當有這種念頭，通常都會被關注。

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▲鮪魚25日回廣州看姥姥。（圖／翻攝自Instagram／weiyin.com.tw）



就在過安檢的時候，鮪魚知道海關說了一句話，但當下並沒有聽清楚，而且也以為對方在跟別人講話，直到發現沒人理對方時，她才著急問：「抱歉！你在跟我說話嗎？」

海關人員立刻說，「沒有啦！妳是鮪魚對嗎？本人很漂亮。」在素顏、沒洗頭、沒戴帽子和穿外套的情況下，鮪魚頓時覺得羞恥，馬上低頭雙手合十回答：「沒有啦！謝謝！」

▲鮪魚最後只能狼狽逃離機場。（圖／翻攝自Instagram／weiyin.com.tw）



沒想到海關人員繼續稱讚鮪魚很漂亮，使得周遭的人「目光開始注視著狼狽的我」，讓她瞬間耳朵和臉頰都漲紅，幸好此時物品已通過X光機，她就迅速戴上帽子、穿好外套，「飛速逃離案發現場。」