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NewJeans台北拍MV「台鐵、柑仔店入鏡」！掀踩點潮…韓網反應曝

記者郭采縈／綜合報導

南韓人氣女團NewJeans雖然捲入母公司HYBE與所屬ADOR娛樂的爭權風波，但回歸日程不受影響。先前曾傳出她們來台拍攝，24日新曲MV公開，果然如網傳消息所述，在台北民生社區、萬華、宜蘭等多地取景，更出現柑仔店、區間車等台味元素，在台、韓兩地都掀起話題。

▲NewJeans曾被目擊台拍攝。（圖／翻攝自X／@NewJeans_ADOR）

▲NewJeans曾被目擊來台拍攝。（圖／翻攝自X／@NewJeans_ADOR）

早在今年3月底，就有網友爆料在台北街頭看到NewJeans成員，推測應是為了新作品拍攝而來，結果24日新曲《How Sweet》MV公開，眼尖粉絲立刻發現，包括華江天橋、富錦街、礁溪平交道等地點都入鏡，以復古風格呈現台灣特色場景，在社群引發討論。

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▲NewJeans新曲MV在台取景。（圖／翻攝自YouTube／HYBE LABELS）

▲NewJeans新曲MV在台取景。（圖／翻攝自YouTube／HYBE LABELS）

▲NewJeans新曲MV在台取景。（圖／翻攝自YouTube／HYBE LABELS）

此外，MV中還有一間柑仔店，也馬上被搜出店址位於萬華桂林路，Google地標湧入大票粉絲留言「Bunnies（粉絲名）新打卡景點」、「今天要去朝聖」、「老闆你知道你的店要紅了嗎」。連韓網都直說「是在台灣拍的嗎？真的超美…」、「突然對台灣產生幻想了」、「大家都好漂亮！台灣也很美」，被笑稱「台灣觀光推廣大使」。

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