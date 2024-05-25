桂綸鎂擔任說書人！台法合作AR作品《黑》　獲坎城影展沉浸式大獎

記者蕭采薇／綜合報導

台灣和法國合作的AR擴增實境紀錄作品《黑》（COLORED），獲得第77屆坎城影展最佳沉浸式作品大獎。這個時長32分鐘、同時可多達10人在空間裡自由走動與體驗的沉浸式作品是根據法國作家Tania de Montaigne 2015年的同名書籍《黑》改編，講述了一位勇敢挑戰種族隔離法的女孩－克羅黛特柯爾文的故事。

▲台、法合作AR擴增實境紀錄作品《黑》，在坎城得獎。（圖／前景提供）

羅莎帕克斯在上世紀50年代，因拒絕在巴士上讓座給白人而遭到逮捕，在馬丁路德博士的聲援之下，這起事件成為非裔族群聯合抵制公車運動的推動起點，進而造成阿拉巴馬州首府蒙哥馬利種族隔離法宣告終結，羅莎˙帕克斯也成為歷史上著名的民權人物。然而在被遺忘的歷史洪流中，15歲的小女孩克羅黛特早在九個月前就做出相同舉動，卻因此背負罪名長達60餘年。直到2021年，蒙哥馬利少年法庭才正式刪除了她當年的犯罪紀錄。

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《黑》透過混合實境式頭戴裝置的精準定位與AR擴增實境技術，帶領觀眾重回克羅黛特的生活場景，感受她當年挺身捍衛權利的勇氣與毅力，也能感受到她在艱困時代下面對的壓力。

▲《黑》講述克羅黛特勇敢挑戰種族隔離法的故事。（圖／前景提供）

這個作品由堅強的技術團隊打造而成，其中包含曾以《金屬之聲》獲得奧斯卡最佳音效獎的Nicolas Becker擔任音效設計、參與盧貝松《LUCY》、馬丁史柯西斯《沉默》台灣區美術指導的王誌成、以《臉》榮獲金馬獎最佳造型設計的造型指導王佳惠，還有曾參與過360度VR作品《無法離開的人》並以《灼人秘密》拿下金馬獎最佳音效獎的周震。

中文版由知名台灣女星桂綸鎂擔任說書人，桂綸鎂用她溫柔而堅定的聲線，將參與沉浸式體驗的觀眾緩緩引入故事背景，而AR擴增實境技術更讓戴上裝置的觀眾們有機會自由漫走，透過場地的設計以及眼前逼真的虛擬實境畫面，切身感受克羅黛特曾走過的人生經歷。

▲《黑》放映現場照。（圖／前景提供）



《黑》去年在高雄電影節、TCCF創意內容大會與台灣國際藝術節（TIFA)展映時獲得台灣觀眾喜愛與好評，這次在坎城影展展映期間更受到法國文化部長Rachida Dati、坎城影展主席Iris Knobloch、影展藝術總監Thierry Frémaux與法國電影暨動畫中心（CNC）主席Dominique Boutonnat的肯定。接下來作品還將巡迴至韓國、馬來西亞、新加坡、黎巴嫩等地。