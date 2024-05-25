五月天石頭「迷失自己」首發聲！139字吐心聲…粉絲全懂了：平安回來

記者潘慧中／綜合報導

五月天阿信24日在北京開演唱會時，因為脫口「我們中國人，來北京一定要吃烤鴨的」一句話，立刻掀起台灣、大陸網友的高度討論。隔天特別引起討論的是，另一位成員石頭似乎有話想說。

▲▼風波過後，五月天石頭首度發文。（圖／翻攝自Facebook／五月天）



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石頭稍早在臉書用英文寫下一段話，「about 24th May……I am late because I was in the Time Machine. When you inside the Time Machine, you will lose yourself. When you get out of the Time Machine, you will lose the moment.」

▲▼粉絲反應。（圖／翻攝自Facebook／五月天石頭）



關於5月24日這天，石頭似乎有感而發，「我遲到了，因為我在時光機裡。當在時光機裡，你將迷失自己。當走出時光機外，你將錯失機會。」

▲五月天。（圖／翻攝自Facebook／五月天）



貼文一出，立刻吸引上千網友按讚，不少粉絲似乎都明白石頭想表達的涵義，紛紛留言：「加油永遠支持你們」、「我懂，平安回來」、「我們懂的，只求你們平平安安！」