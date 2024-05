五月天石頭「迷失自己」首發聲！139字吐心聲…粉絲全懂了：平安回來

記者潘慧中/綜合報導

五月天阿信24日在北京開演唱會時,因為脫口「我們中國人,來北京一定要吃烤鴨的」一句話,立刻掀起台灣、大陸網友的高度討論。隔天特別引起討論的是,另一位成員石頭似乎有話想說。

▲▼風波過後,五月天石頭首度發文。



石頭稍早在臉書用英文寫下一段話,「about 24th May……I am late because I was in the Time Machine. When you inside the Time Machine, you will lose yourself. When you get out of the Time Machine, you will lose the moment.」

▲▼粉絲反應。



關於5月24日這天,石頭似乎有感而發,「我遲到了,因為我在時光機裡。當在時光機裡,你將迷失自己。當走出時光機外,你將錯失機會。」

▲五月天。



貼文一出,立刻吸引上千網友按讚,不少粉絲似乎都明白石頭想表達的涵義,紛紛留言:「加油永遠支持你們」、「我懂,平安回來」、「我們懂的,只求你們平平安安!」