裘莉、小布「離婚官司打8年」終於結束！　律師證實：已達成協議

記者劉宛欣／綜合報導

好萊塢巨星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）、布萊德彼特（Brad Pitt）2016年宣告離婚，雙方不時隔空交戰，可說是徹底撕破臉，在長達8年的法律攻防之後，女方律師終於在31日透露雙方達成離婚協議，正式簽字結束兩人法律上的關係。

▲布裘夫婦終於正式針對離婚官司達成協議。（圖／達志影像／美聯社）

安潔莉娜裘莉、布萊德彼特於2014年結婚，兩人共育有6名子女，作為好萊塢最受矚目的明星夫妻之一，媒體甚至為他們取了「布裘夫婦（Brangelina）」的暱稱。怎料，裘莉在2016年申請離婚，理由是「不可調和的分歧」。在隨後的官司中，有消息指出她指控小布曾在搭乘私人飛機時，對她和兩名子女有虐待行為，不過警方調查過後並未證實該指控，本人也一概否認。

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▲布裘夫婦離婚官司拉鋸了8年。（圖／達志影像／美聯社）

2016年兩人宣布離婚後，就馬上開打孩子監護權官司，後於2021年達成共同監護的協議。目前，雖然裘莉的律師表示雙方已達成離婚協議，但法國酒莊的官司則尚不清楚是否已經了結。先前裘莉曾指控，夫妻倆2008年一同買下法國米哈瓦爾酒莊（Chateau Miraval），並於該地舉行婚禮。然而，小布卻在裘莉沒有同意的情況下，就把酒莊股份賣出。