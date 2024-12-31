ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

盧學叡舞台上爆粗口！　「從小到大沒一字經」排練全員圍著他罵X

記者黃庠棻／台北報導

由于子育、郭子乾與王偉忠等人攜手合作的舞台劇《謝謝大家收看》，上週在台中國家歌劇院巡演，因觀眾口碑絕佳，四場演出完售，一票難求。還有觀眾在歌劇院門口舉牌求讓票，監製兼主角王偉忠在社群媒體上看到相關照片，非常感動，深深感謝台中觀眾的熱情，同時也預告這齣戲將在2025年3月8日到9日到高雄衛武營演出。

▲《謝謝大家收看》巡迴到台中，一票難求。（圖／金星文創提供）

▲《謝謝大家收看》巡迴到台中，一票難求。（圖／金星文創提供）

王偉忠表示，舞台劇《謝謝大家收看》當中有親情、友情、愛情，如今演出已經邁進第3年，每次公演，與觀眾的關係都像多年老友相聚，大家一起走過一段歲月，回憶許多美好時光。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這次座上嘉賓包括富邦集團蔡明忠董事長、胡志強前市長、盧秀燕市長、前立委黃國書、立院副院長江啟臣等。許多觀眾都紅著眼眶給予好評，還有人說自己也屆齡退休，本來有點忐忑不安，看了這齣戲，又燃起內心火焰。

因為《謝謝大家收看》口碑絕佳，現場票券銷售一空，買不到票的觀眾乾脆帶著女兒到歌劇院前舉牌等票，沒想到週六失望而歸，週日真等到其他觀眾因為朋友沒法出席，願意釋出票，父女倆幸運入場。

王偉忠親自登台演出《謝謝大家收看》，情感細膩生動，頗受好評，于子育與郭子乾的魔法式演技更令人讚嘆。郭子乾一開場即興模仿數位政治人物，尤其模仿起總統賴清德入木三分，光是亮相一聲「啊！」就讓觀眾驚嘆加鼓掌。

▲《謝謝大家收看》巡迴到台中，一票難求。（圖／金星文創提供）

▲《謝謝大家收看》巡迴到台中，一票難求。（圖／金星文創提供）

于子育在劇中飾演五個不同年紀的角色，從十五歲演到八十歲，費心揣摩角色，在口音與發聲方式等細節下足功夫，其中有位視障觀眾觀後回饋，他光聽聲音，還以為這些角色是五位演員的表演，因為聲音的音質完全不同，演技精彩可見一斑。

「星光一班」的盧學叡這回加入演出，飾演高中時期的主角「王忠偉」，與于子育飾演的母親、王偉忠飾演的父親都有精彩對手戲。王偉忠特別幫盧學叡進行「一字經特訓」，盧學叡笑說自己從小到大真的沒有「一字經」口頭禪，於是排練時大家都圍著他、陪他一起「Ｘ」，從口氣到肺活量都經過調整，總算「Ｘ」出師。

▲盧學叡怨地震警報「只有921才會響嗎」被炎上！刪文道歉。（圖／翻攝自Instagram／Afalian Lufic 盧學叡）

▲盧學叡加入舞台劇《謝謝大家收看》。（圖／翻攝自Instagram／Afalian Lufic 盧學叡）

而盧學叡與達姆拉・楚優吉、王意萱、鄭慕岑四人形同主角「王忠偉」的分身，在劇中又演又唱又跳舞，四人優美的四部和聲演唱，增添魔幻色彩，也讓觀眾哼著歌離場。《謝謝大家收看》將於2025年3月8日9日移師至高雄衛武營演出。觀眾可在udn售票網進行購票。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

趙露思「21歲遭公司毆打」身心崩潰！　閨蜜淚控：5個人拉住發瘋的她

趙露思「21歲遭公司毆打」身心崩潰！　閨蜜淚控：5個人拉住發瘋的她

那對夫妻公開好消息！　Kim宣布女兒妮妮「明年有新身份」

那對夫妻公開好消息！　Kim宣布女兒妮妮「明年有新身份」

《台灣傳奇》演員雙不倫！王大熊、李婉瑜「鹹濕對話」外洩毀婚姻

《台灣傳奇》演員雙不倫！王大熊、李婉瑜「鹹濕對話」外洩毀婚姻

趙露思「遭拖進廁所羞辱2hrs」驚恐痛哭！老闆5年惡行曝　她吞委屈病倒

趙露思「遭拖進廁所羞辱2hrs」驚恐痛哭！老闆5年惡行曝　她吞委屈病倒

小甜甜前夫「蝦皮上班1個月就失業」！無奈認了原因：壓力大 現況曝

小甜甜前夫「蝦皮上班1個月就失業」！無奈認了原因：壓力大 現況曝

陸4大衛視跨年「17台灣藝人」登台！有伍佰蕭敬騰…瓊瑤4美世紀合體

陸4大衛視跨年「17台灣藝人」登台！有伍佰蕭敬騰…瓊瑤4美世紀合體

趙露思生重病「仍遭酸民諷刺」！官媒出手斥責：疾病不分財富階層

趙露思生重病「仍遭酸民諷刺」！官媒出手斥責：疾病不分財富階層

陳建州妹罹重病「等到好心人捐肺臟」　嘆：2024確實不容易

陳建州妹罹重病「等到好心人捐肺臟」　嘆：2024確實不容易

頂流男星爆家暴「偷吃女友閨蜜」！　陸女星崩潰抓包：還拍性愛片

頂流男星爆家暴「偷吃女友閨蜜」！　陸女星崩潰抓包：還拍性愛片

拍《魷魚》首季掉了8顆牙！　導演吐露「拍續集原因」認：為了錢

拍《魷魚》首季掉了8顆牙！　導演吐露「拍續集原因」認：為了錢

民視除夕沒有胡瓜緊急應變！　換這兩位大姊大當家

民視除夕沒有胡瓜緊急應變！　換這兩位大姊大當家

趙露思遭PUA太胖「1年突暴瘦病態對比照」曝光！　瘦到見骨剩38kg

趙露思遭PUA太胖「1年突暴瘦病態對比照」曝光！　瘦到見骨剩38kg

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

趙露思「21歲遭公司毆打」身心崩潰！　閨蜜淚控：5個人拉住發瘋的她

那對夫妻公開好消息！　Kim宣布女兒妮妮「明年有新身份」

《台灣傳奇》演員雙不倫！王大熊、李婉瑜「鹹濕對話」外洩毀婚姻

趙露思「遭拖進廁所羞辱2hrs」驚恐痛哭！老闆5年惡行曝　她吞委屈病倒

小甜甜前夫「蝦皮上班1個月就失業」！無奈認了原因：壓力大 現況曝

陸4大衛視跨年「17台灣藝人」登台！有伍佰蕭敬騰…瓊瑤4美世紀合體

趙露思生重病「仍遭酸民諷刺」！官媒出手斥責：疾病不分財富階層

陳建州妹罹重病「等到好心人捐肺臟」　嘆：2024確實不容易

頂流男星爆家暴「偷吃女友閨蜜」！　陸女星崩潰抓包：還拍性愛片

拍《魷魚》首季掉了8顆牙！　導演吐露「拍續集原因」認：為了錢

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《魷魚2》朴成焄2度發聲！承認「有儲存AV照」　韓網抓語病怒：說謊
  2. 盧學叡舞台上爆粗口！　「從小到大沒一字經」排練全員圍著他罵X
  3. 《黑白》安惟鍟現務安機場！「包200份紫菜飯捲」心痛：製作人也罹難
  4. 孫生前女友洗澡浴室門爆掉！　「玻璃噴臉險毀容」傷勢照流出
  5. 愛奇藝公開台灣2024年度人氣排行！　「超夯台劇奪冠」4陸劇上榜
  6. 趙露思罹失語症「11月開始不對勁」完整時間軸！開槓老闆 爆壓垮她3稻草
  7. 王鶴棣新戲穿越回古代…醒來就在監獄！　用「高中化學」逃出危機
  8. 米可白八點檔「配對金鐘視帝」　他大讚演技：除了唱歌有些吃力
  9. 趙露思遭羞辱「公司老闆」被起底！ 按讚自家藝人黑評…網列3罪名
  10. 高雄跨年2NE1 DARA 飆破億神曲炸裂舞台　將驚喜開唱中文歌

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366