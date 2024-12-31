盧學叡舞台上爆粗口！　「從小到大沒一字經」排練全員圍著他罵X

記者黃庠棻／台北報導

由于子育、郭子乾與王偉忠等人攜手合作的舞台劇《謝謝大家收看》，上週在台中國家歌劇院巡演，因觀眾口碑絕佳，四場演出完售，一票難求。還有觀眾在歌劇院門口舉牌求讓票，監製兼主角王偉忠在社群媒體上看到相關照片，非常感動，深深感謝台中觀眾的熱情，同時也預告這齣戲將在2025年3月8日到9日到高雄衛武營演出。

▲《謝謝大家收看》巡迴到台中，一票難求。（圖／金星文創提供）

王偉忠表示，舞台劇《謝謝大家收看》當中有親情、友情、愛情，如今演出已經邁進第3年，每次公演，與觀眾的關係都像多年老友相聚，大家一起走過一段歲月，回憶許多美好時光。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這次座上嘉賓包括富邦集團蔡明忠董事長、胡志強前市長、盧秀燕市長、前立委黃國書、立院副院長江啟臣等。許多觀眾都紅著眼眶給予好評，還有人說自己也屆齡退休，本來有點忐忑不安，看了這齣戲，又燃起內心火焰。

因為《謝謝大家收看》口碑絕佳，現場票券銷售一空，買不到票的觀眾乾脆帶著女兒到歌劇院前舉牌等票，沒想到週六失望而歸，週日真等到其他觀眾因為朋友沒法出席，願意釋出票，父女倆幸運入場。

王偉忠親自登台演出《謝謝大家收看》，情感細膩生動，頗受好評，于子育與郭子乾的魔法式演技更令人讚嘆。郭子乾一開場即興模仿數位政治人物，尤其模仿起總統賴清德入木三分，光是亮相一聲「啊！」就讓觀眾驚嘆加鼓掌。

▲《謝謝大家收看》巡迴到台中，一票難求。（圖／金星文創提供）

于子育在劇中飾演五個不同年紀的角色，從十五歲演到八十歲，費心揣摩角色，在口音與發聲方式等細節下足功夫，其中有位視障觀眾觀後回饋，他光聽聲音，還以為這些角色是五位演員的表演，因為聲音的音質完全不同，演技精彩可見一斑。

「星光一班」的盧學叡這回加入演出，飾演高中時期的主角「王忠偉」，與于子育飾演的母親、王偉忠飾演的父親都有精彩對手戲。王偉忠特別幫盧學叡進行「一字經特訓」，盧學叡笑說自己從小到大真的沒有「一字經」口頭禪，於是排練時大家都圍著他、陪他一起「Ｘ」，從口氣到肺活量都經過調整，總算「Ｘ」出師。

▲盧學叡加入舞台劇《謝謝大家收看》。（圖／翻攝自Instagram／Afalian Lufic 盧學叡）

而盧學叡與達姆拉・楚優吉、王意萱、鄭慕岑四人形同主角「王忠偉」的分身，在劇中又演又唱又跳舞，四人優美的四部和聲演唱，增添魔幻色彩，也讓觀眾哼著歌離場。《謝謝大家收看》將於2025年3月8日9日移師至高雄衛武營演出。觀眾可在udn售票網進行購票。