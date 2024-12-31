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民視除夕沒有胡瓜緊急應變！　換這兩位大姊大當家

記者葉文正／台北報導

2025《民視第一發發發》由時尚天后陳美鳳帶領下，與白冰冰、陽帆、侯怡君、阿翔、白家綺、賴慧如、籃籃以及郭忠祐擔任主持人，於1/28除夕夜，分成四大段節目播出大開場表演「小龍報喜賀新春」、歌舞單元「台灣第一好運來」、明星運動會「迎新賀歲總動員」、以及金紅大廚PK的「迎新賀歲總動員」。

▲白家綺爆乳跟老公吳東諺演出。（圖／民視提供）

▲白家綺(左)爆乳跟老公吳東諺演出。（圖／民視提供）

《民視第一發發發》於日前「小龍報喜賀新春」大開場錄影，聚集百位藝人龍天翔、倪齊民、王瞳、藍葦華、蘇晏霈、傅子純、何豪傑、王燦、高欣欣、吳東諺、曾子益、高群、江俊翰、劉至翰、蕭惠、姚黛瑋、許仁杰、陳妍安、劉爾金、姚黛瑋、蘇炳憲、高欣欣、賴芊合、張䕒 心、黃少谷、羅 平、顏曉筠、胡嘉愛、李又汝、張世賢、潘奕如、楚宣、蔡家蓁、張嘉心、洪毛、四　方、楊皓崴、洪浩峻、余思達、余政鴻、宮美樂、李沛綾、田家達、唐豐、胡鴻達、廖伯斯、丁力騏、胡康星、台一線阿玟、台一線東諺、明亮、蔡亞露、尤娜、吳鈺萱、方 琦、洪子涵、檸 檬、黃子玲、阮氏翠恆、游小白、楊淨宇、王茉聿、宜芳、吳政澔、蔡承翰、吳政勳、吳欣樺、張晏塵、余煊曈還有青春無敵的少女團體「Give Me Five」。

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▲白家綺爆乳跟老公吳東諺演出。（圖／民視提供）

▲陳美鳳(右)跟龍天翔也比照辦理。（圖／民視提供）

此次邀請到娛樂節目《娛樂超skr》主持人小鹿與阿甘從除夕夜18:30獨家搶先看，在錄影現場把藝人漏網鏡頭以及平常看不到的一面，提早帶給觀眾。

▲白家綺爆乳跟老公吳東諺演出。（圖／民視提供）

▲主持群賴慧如(左起)、白家綺、陽帆、白冰冰、陳美鳳、侯怡君、阿翔、籃籃與郭忠祐。（圖／民視提供）

「小龍報喜賀新春」大開場帶來群星合唱，百位群星合唱「流行45轉」，祝福滿滿以及感謝觀眾的歌詞，加上群星活潑熱力四射的演唱，讓現場熱鬧非凡。還有「男神再現歌舞表演」單元讓主持人陽帆大呼過癮，難得再次演唱《愛情列車長》帶領傅子純、王燦、吳東諺、余思達、吳政澔、吳政勳以及4位舞者，陽帆大陣仗猶如演唱會等級的表演，讓全場動起來。

主持人阿翔以及郭忠祐帶領曾子益、黃少谷、羅平、張世賢、游小白、蔡承翰唱跳表演《不是每個戀曲都有美好回憶》，阿翔與郭忠祐還挑戰台灣找不到表演者的「德國巨輪」，人體360度轉輪讓全場驚豔。

接下來養眼性感三組「女神降臨舞表演」火辣表演，第一組：NO.1女神白家綺帶領顏曉筠、李又汝、宜芳、張晏塵、吳欣樺要在除夕夜給大家噴鼻血等級的《呼呼》。

第二組：蘇晏霈與賴慧如穿著血紅色火辣舞衣，帶領賴芊合、吳鈺萱、方琦、洪子涵、檸檬時尚魅力四射演唱《愛的主打歌》。第三組：天后陳美鳳壓軸出場，帶領李沛綾、胡嘉愛、宮美樂、余煊曈、王茉聿經典重現《濃妝搖滾》，最後三組女神合體，舞台將近20位美麗女神同台性感唱跳。

民視電視公司董事長王明玉也會在節目上帶來小龍年賀詞，她說：「今年是『Team Taiwan』，得到台灣尚勇，同樣的『Team民視』，也會得到最好的收視率，為民視爭光為台灣爭光。」。民視總經理廖季方表示：「我們匯集了所有演藝界的菁英，大家齊聚一堂在各個單元裡面，都有非常精彩的一個演出。」兩人秉持用心做節目，求新求變創意無限，讓全台灣觀眾開心看民視過好年。

在天后陳美鳳帶領下、白冰冰、陽帆、侯怡君、阿翔、白家綺、賴慧如、籃籃以及郭忠祐，9人大陣仗主持群光是開場訪問就絕無冷場，當大家看到白家綺穿著性感大跳《呼呼》影片，現場被要求《經典重現》，陳美鳳帶白家綺、蘇晏霈、賴慧如以及將近20位女星低胸彎腰「呼呼」全台灣觀眾，現場波濤「胸」湧氣氛high到最高點，白家綺更說：「全台灣只有一個男人我能這樣近距離呼呼他」。

老公吳東諺馬上被邀請到台前，沒想到怎麼喬姿勢不對，白家綺居然讓吳東諺單腳跪下，一個彎腰胸前靠近吳東諺臉「火辣呼呼」，讓全場尖叫聲連連，突然主持人侯怡君說天后陳美鳳，是在除夕夜全台灣最想看她「呼呼」的女神，還邀請最新八點大戲《好運來》重量級男神龍天翔跟陳美鳳一起表演，此時現場歡聲雷動，龍天翔更是大方站到台前一臉期待「被呼呼」，臉紅又害羞的陳美鳳也玩開了，要她「呼呼」可以，但要跟前面一組比照辦理，突然大喊要龍天翔：「跪下」，氣勢十足又搞笑，展現性感把龍天翔「呼呼」電力十足迷暈。難得一見的天王天后在除夕夜表演，只有在《民視第一發發發》。

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胡瓜, 陳美鳳, 白冰冰

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