愛奇藝公開台灣2024年度人氣排行！　「超夯台劇奪冠」4陸劇上榜

記者黃庠棻／台北報導

隨著2024年即將劃下句點，愛奇藝國際版今（31）日公布了台灣「2024年度人氣排行榜」和「世代最愛熱劇排行榜」，人氣排行榜前十名中涵蓋了華語、韓語戲劇，還有綜藝、動漫，顯示出平台內容的多樣性，第一名由熱劇《不夠善良的我們》強勢奪下，黑馬韓劇《背著善宰跑》榮獲第二名，古裝愛情《顏心記》緊隨其後，以輕鬆歡樂的劇情收穫了大批粉絲。

▲《不夠善良的我們》。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

另外，平台進一步分析不同年齡層用戶觀影偏好，2000年後出生的「00後」最愛戲劇為《背著善宰跑》，該劇結合時下追星文化與校園愛情在年輕用戶中打開話題，而古裝陸劇《一念關山》在00後、90後與80後三個世代的排行中都名列前茅，故事與演員突破圈層，成功吸引不同年齡層觀眾的目光。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲古裝陸劇《一念關山》。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

特別的是《不夠善良的我們》這部聚焦婚姻與成人世界的作品，出乎意料地進入00後世代熱劇排行榜的第五名，顯示出新世代觀眾對深刻劇情的接受度超乎想像，喜好已不僅停留於話題性或娛樂性。

愛奇藝國際版「人氣內容排行」綜合了影視與綜藝的表現。今年的冠軍由《不夠善良的我們》奪下，這部作品憑藉其劇情深度與角色表演贏得廣泛讚譽，熱播期間連續數週穩坐台劇類排行榜首。

▲古裝陸劇《狐妖小紅娘月紅篇》。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

在「人氣內容排行」中，陸劇類作品表現亮眼，共有四部作品進榜。排名第三的古裝陸劇《顏心記》，由羅雲熙與宋軼主演，以新奇的主題和幽默趣味的風格俘虜了喜愛輕鬆氛圍的觀眾。第四名《狐妖小紅娘月紅篇》由《蒼蘭訣》原班團隊打造，延續了唯美畫風和浪漫情感的成功模式。第五名《一念關山》則是「古裝女神」劉詩詩睽違六年以美人刺客角色的回歸之作，獲得廣泛好評。第八名的《烈焰》，由任嘉倫主演，以高燃熱血的漫改劇情畫面成功吸引觀眾目光。

▲古裝陸劇《烈焰》。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲古裝陸劇《顏心記》。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

此外，經典之作如韓綜《Running Man》、音樂類綜藝《新說唱2024》以及人氣動漫《航海王One Piece》也成功上榜，進一步突顯了愛奇藝國際版平台的內容多元化優勢，能滿足不同觀眾的多樣化需求與喜好。

▲2024愛奇藝國際版人氣內容排行榜。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

無論是1990年到1999年出生的「90後」還是1980年到1989年出生的「80後」，年度最愛劇集的榜首都由《一念關山》奪得。這部集武俠與愛情於一身的古裝劇，完美平衡了情感故事與視覺場面，加上主角「古裝女神」劉詩詩的國民度，成功俘獲兩個世代的心。以排名來看，80、90後都偏愛古裝題材，既注重情感深度，又展現對多元題材的高度接受度，無論武俠、喜劇、玄幻都能俘獲他們的心。

▲古裝陸劇《一念關山》。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

回顧2024年的成功，愛奇藝國際版將持續為觀眾呈現更多元化的內容與視聽體驗，除了現正在熱播的《獵罪圖鑒2》、《冬至》外，2025年備受期待的作品包括韓劇《黑暗榮耀》空姐車珠英化身王妃的新作《元敬》，黃旼炫主演的漫改劇《流氓圖書會》以及李光洙與都敬秀攜手出演的食堂番外篇《豆豆飯飯》等。





▲2024愛奇藝國際版世代最愛熱劇排行榜。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

此外，愛奇藝國際版代言人白鹿的三部待播陸劇《白月梵星》、《衡門有狐臨江仙》、《北上》也將陸續與觀眾見面，還有劉詩詩主演的唯美古裝劇《淮水竹亭》，勢必為大家帶來更多驚喜。愛奇藝國際版在明年也將持續為大家帶來更多元的內容與視聽體驗，敬請期待並鎖定愛奇藝國際版。