ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

愛奇藝公開台灣2024年度人氣排行！　「超夯台劇奪冠」4陸劇上榜

記者黃庠棻／台北報導

隨著2024年即將劃下句點，愛奇藝國際版今（31）日公布了台灣「2024年度人氣排行榜」和「世代最愛熱劇排行榜」，人氣排行榜前十名中涵蓋了華語、韓語戲劇，還有綜藝、動漫，顯示出平台內容的多樣性，第一名由熱劇《不夠善良的我們》強勢奪下，黑馬韓劇《背著善宰跑》榮獲第二名，古裝愛情《顏心記》緊隨其後，以輕鬆歡樂的劇情收穫了大批粉絲。

▲《不夠善良的我們》。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲《不夠善良的我們》。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

另外，平台進一步分析不同年齡層用戶觀影偏好，2000年後出生的「00後」最愛戲劇為《背著善宰跑》，該劇結合時下追星文化與校園愛情在年輕用戶中打開話題，而古裝陸劇《一念關山》在00後、90後與80後三個世代的排行中都名列前茅，故事與演員突破圈層，成功吸引不同年齡層觀眾的目光。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲古裝陸劇《一念關山》。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲古裝陸劇《一念關山》。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

特別的是《不夠善良的我們》這部聚焦婚姻與成人世界的作品，出乎意料地進入00後世代熱劇排行榜的第五名，顯示出新世代觀眾對深刻劇情的接受度超乎想像，喜好已不僅停留於話題性或娛樂性。

愛奇藝國際版「人氣內容排行」綜合了影視與綜藝的表現。今年的冠軍由《不夠善良的我們》奪下，這部作品憑藉其劇情深度與角色表演贏得廣泛讚譽，熱播期間連續數週穩坐台劇類排行榜首。

▲古裝陸劇《狐妖小紅娘月紅篇》。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲古裝陸劇《狐妖小紅娘月紅篇》。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

在「人氣內容排行」中，陸劇類作品表現亮眼，共有四部作品進榜。排名第三的古裝陸劇《顏心記》，由羅雲熙與宋軼主演，以新奇的主題和幽默趣味的風格俘虜了喜愛輕鬆氛圍的觀眾。第四名《狐妖小紅娘月紅篇》由《蒼蘭訣》原班團隊打造，延續了唯美畫風和浪漫情感的成功模式。第五名《一念關山》則是「古裝女神」劉詩詩睽違六年以美人刺客角色的回歸之作，獲得廣泛好評。第八名的《烈焰》，由任嘉倫主演，以高燃熱血的漫改劇情畫面成功吸引觀眾目光。

▲古裝陸劇《烈焰》。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲古裝陸劇《烈焰》。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲古裝陸劇《顏心記》。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲古裝陸劇《顏心記》。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

此外，經典之作如韓綜《Running Man》、音樂類綜藝《新說唱2024》以及人氣動漫《航海王One Piece》也成功上榜，進一步突顯了愛奇藝國際版平台的內容多元化優勢，能滿足不同觀眾的多樣化需求與喜好。

▲2024愛奇藝國際版人氣內容排行榜。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲2024愛奇藝國際版人氣內容排行榜。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

無論是1990年到1999年出生的「90後」還是1980年到1989年出生的「80後」，年度最愛劇集的榜首都由《一念關山》奪得。這部集武俠與愛情於一身的古裝劇，完美平衡了情感故事與視覺場面，加上主角「古裝女神」劉詩詩的國民度，成功俘獲兩個世代的心。以排名來看，80、90後都偏愛古裝題材，既注重情感深度，又展現對多元題材的高度接受度，無論武俠、喜劇、玄幻都能俘獲他們的心。

▲古裝陸劇《一念關山》。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲古裝陸劇《一念關山》。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

回顧2024年的成功，愛奇藝國際版將持續為觀眾呈現更多元化的內容與視聽體驗，除了現正在熱播的《獵罪圖鑒2》、《冬至》外，2025年備受期待的作品包括韓劇《黑暗榮耀》空姐車珠英化身王妃的新作《元敬》，黃旼炫主演的漫改劇《流氓圖書會》以及李光洙與都敬秀攜手出演的食堂番外篇《豆豆飯飯》等。

▲2024愛奇藝國際版人氣內容排行榜。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲2024愛奇藝國際版世代最愛熱劇排行榜。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

此外，愛奇藝國際版代言人白鹿的三部待播陸劇《白月梵星》、《衡門有狐臨江仙》、《北上》也將陸續與觀眾見面，還有劉詩詩主演的唯美古裝劇《淮水竹亭》，勢必為大家帶來更多驚喜。愛奇藝國際版在明年也將持續為大家帶來更多元的內容與視聽體驗，敬請期待並鎖定愛奇藝國際版。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

推薦閱讀

趙露思「21歲遭公司毆打」身心崩潰！　閨蜜淚控：5個人拉住發瘋的她

趙露思「21歲遭公司毆打」身心崩潰！　閨蜜淚控：5個人拉住發瘋的她

那對夫妻公開好消息！　Kim宣布女兒妮妮「明年有新身份」

那對夫妻公開好消息！　Kim宣布女兒妮妮「明年有新身份」

《台灣傳奇》演員雙不倫！王大熊、李婉瑜「鹹濕對話」外洩毀婚姻

《台灣傳奇》演員雙不倫！王大熊、李婉瑜「鹹濕對話」外洩毀婚姻

趙露思「遭拖進廁所羞辱2hrs」驚恐痛哭！老闆5年惡行曝　她吞委屈病倒

趙露思「遭拖進廁所羞辱2hrs」驚恐痛哭！老闆5年惡行曝　她吞委屈病倒

小甜甜前夫「蝦皮上班1個月就失業」！無奈認了原因：壓力大 現況曝

小甜甜前夫「蝦皮上班1個月就失業」！無奈認了原因：壓力大 現況曝

陸4大衛視跨年「17台灣藝人」登台！有伍佰蕭敬騰…瓊瑤4美世紀合體

陸4大衛視跨年「17台灣藝人」登台！有伍佰蕭敬騰…瓊瑤4美世紀合體

趙露思生重病「仍遭酸民諷刺」！官媒出手斥責：疾病不分財富階層

趙露思生重病「仍遭酸民諷刺」！官媒出手斥責：疾病不分財富階層

陳建州妹罹重病「等到好心人捐肺臟」　嘆：2024確實不容易

陳建州妹罹重病「等到好心人捐肺臟」　嘆：2024確實不容易

頂流男星爆家暴「偷吃女友閨蜜」！　陸女星崩潰抓包：還拍性愛片

頂流男星爆家暴「偷吃女友閨蜜」！　陸女星崩潰抓包：還拍性愛片

拍《魷魚》首季掉了8顆牙！　導演吐露「拍續集原因」認：為了錢

拍《魷魚》首季掉了8顆牙！　導演吐露「拍續集原因」認：為了錢

民視除夕沒有胡瓜緊急應變！　換這兩位大姊大當家

民視除夕沒有胡瓜緊急應變！　換這兩位大姊大當家

趙露思遭PUA太胖「1年突暴瘦病態對比照」曝光！　瘦到見骨剩38kg

趙露思遭PUA太胖「1年突暴瘦病態對比照」曝光！　瘦到見骨剩38kg

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

趙露思「21歲遭公司毆打」身心崩潰！　閨蜜淚控：5個人拉住發瘋的她

那對夫妻公開好消息！　Kim宣布女兒妮妮「明年有新身份」

《台灣傳奇》演員雙不倫！王大熊、李婉瑜「鹹濕對話」外洩毀婚姻

趙露思「遭拖進廁所羞辱2hrs」驚恐痛哭！老闆5年惡行曝　她吞委屈病倒

小甜甜前夫「蝦皮上班1個月就失業」！無奈認了原因：壓力大 現況曝

陸4大衛視跨年「17台灣藝人」登台！有伍佰蕭敬騰…瓊瑤4美世紀合體

趙露思生重病「仍遭酸民諷刺」！官媒出手斥責：疾病不分財富階層

陳建州妹罹重病「等到好心人捐肺臟」　嘆：2024確實不容易

頂流男星爆家暴「偷吃女友閨蜜」！　陸女星崩潰抓包：還拍性愛片

拍《魷魚》首季掉了8顆牙！　導演吐露「拍續集原因」認：為了錢

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《魷魚2》朴成焄2度發聲！承認「有儲存AV照」　韓網抓語病怒：說謊
  2. 盧學叡舞台上爆粗口！　「從小到大沒一字經」排練全員圍著他罵X
  3. 《黑白》安惟鍟現務安機場！「包200份紫菜飯捲」心痛：製作人也罹難
  4. 孫生前女友洗澡浴室門爆掉！　「玻璃噴臉險毀容」傷勢照流出
  5. 愛奇藝公開台灣2024年度人氣排行！　「超夯台劇奪冠」4陸劇上榜
  6. 趙露思罹失語症「11月開始不對勁」完整時間軸！開槓老闆 爆壓垮她3稻草
  7. 王鶴棣新戲穿越回古代…醒來就在監獄！　用「高中化學」逃出危機
  8. 米可白八點檔「配對金鐘視帝」　他大讚演技：除了唱歌有些吃力
  9. 趙露思遭羞辱「公司老闆」被起底！ 按讚自家藝人黑評…網列3罪名
  10. 高雄跨年2NE1 DARA 飆破億神曲炸裂舞台　將驚喜開唱中文歌

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366