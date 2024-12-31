孫生前女友洗澡浴室門爆掉！　「玻璃噴臉險毀容」傷勢照流出

記者王靖淳／綜合報導

啦啦隊正妹Wendy（林宛璇）是YouTuber反骨男孩成員孫生的前女友，日前宣布加入中信兄弟啦啦隊的她，平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，不料今（31）日卻發文透露跨年前在家出意外，並附上近照表示自己在洗澡時浴室門突爆掉，導致臉被玻璃噴到，「流很多血，差點毀容。」

▲Wendy是孫生前女友。（圖／翻攝自Threads／wendy__624）

Wendy透露，她在洗澡打開浴室門時，玻璃門突然爆裂，導致碎片四散。她描述當時情況相當驚險，「我就站在那被玻璃噴到，臉流很多血，差點毀容。」後來被送往醫院，醫生和護士為她處理臉部和四肢的傷口，為此，她坦言過程非常無助，所幸經過兩週休養，傷勢逐漸恢復。Wendy在文中向粉絲報平安：「還好沒傷到眼睛，只是皮肉傷。」她樂觀表示，這次意外就當消災，希望2025年能夠順順利利，身體健康。

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▲孫生前女友臉受傷。（圖／翻攝自Threads／wendy__624）

貼文及照片曝光後不久，立即引來大批粉絲留言關心。有網友直言：「好恐怖，保重！」另一位則暖心祝福：「早日康復，新年快樂！」更有粉絲細心地詢問她的恢復情況，並擔心傷口是否會留下痕跡，「妳現在還好嗎？希望不會留下痕跡，保重！」掀起不小討論。