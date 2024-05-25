彭于晏超嗨！愛犬登「狗狗金棕櫚獎」頒獎台　電影結緣：無法說再見

記者張筱涵／綜合報導

彭于晏帶著愛犬小辛一起拍電影《狗陣》外，他們還一起站上了坎城影展的舞台，且得知愛犬奪獎感到相當驕傲，有趣的是，他更替小辛發表得獎感言。

▲彭于晏帶著小辛一起參加坎城影展 。（圖／翻攝自微博／彭于晏工作室）



彭于晏在拍完《狗陣》後就決定收養小辛，這次一起到坎城影展，得知小辛獲得狗狗金棕櫚獎的評委會大獎，開心一同上台，還搞笑遞上麥克風要小辛講感言。

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彭于晏工作室在典禮結束後，特別透露彭于晏當初會覺得收養小辛就是因為「無法想像和她說再見」，有趣的是，他更以小辛的角度打下了感言：「我做夢也沒想到我會在坎城獲獎！以前我認為必須表現得完美才能被愛，我害怕大多數人類。當爸爸收養我時，我第一次感受到了無條件的愛，來到坎城是另一種新的體驗，認識來自世界各地的人，他們因為我的表演而寵愛我，感覺太好了。」

▲小辛得獎，彭于晏也超開心 。（圖／翻攝自微博／彭于晏工作室）



另外還有上傳2張牽著小辛的主人視角照，彭于晏笑說：「辛～得再大的獎也還是要跟爸爸乖乖回家喔。」而《狗陣》也拿下了坎城影展「一種關注」單元的最高獎項「一種關注大獎」。

▲彭于晏牽著小辛說「得獎也要乖乖跟爸爸回家」 。（圖／翻攝自微博／彭于晏工作室）