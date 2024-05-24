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快訊／賀軍翔「手機遭扣查」爆和酒店妹有關　經紀人錯愕：他正在拍戲

記者劉宜庭、葉文正／台北報導

據台北地檢署說法，藝人賀軍翔住家今（24日）上午遭警方搜索、查扣手機等相關證據，但未傳、拘相關人員，詳細案情仍待釐清。對此，他的經紀人稍早表示對此並不知情，稍晚會向賀軍翔詢問細節。

▲▼賀軍翔。（圖／記者周宸亘攝）

▲賀軍翔住家今遭搜索。（圖／記者周宸亘攝）

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有傳聞指出，這次搜索疑似與賀軍翔去年被葛斯齊爆料喇舌酒店妹有關，當時他曾發出聲明否認。如今住家突然遭警方搜索、查扣手機，賀軍翔經紀人表示完全不知情，自己尚未了解狀況，加上賀軍翔正在拍新戲，「他工作中，現在打擾的話會影響劇組。」因此晚點才會詢問他細節部分。

據悉，賀軍翔是在2023年遭酒店公關提告，檢方指揮松山分局今早到賀軍翔住家搜索，詳細案情仍有待進一步調查釐清。

葛斯齊2023年曾爆料賀軍翔在張勛傑生日時一起去酒店慶生，喝多了之後和酒店妹3度舌吻，還對張勛傑動手嗆聲「沒錢的人就好好做事就對了」。當時，賀軍翔曾發出律師聲明反擊，自認人格無端遭受侵害，準備採取法律動作。

後來，葛斯齊先是回應「尊重賀軍翔先生的法律權益」，之後二度編輯發文，又補充說明爆料人的說法變了，「爆料人事後看到新聞，也向我主動表示當天喝多了，向我說了什麼也不知道，現在的我也很無語！」外界原以為事件就此落幕，沒想到如今賀軍翔住家遭搜索還傳出與此事有關，引發外界揣測。

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