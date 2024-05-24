整理／MeToo案4男星被起訴！炎亞綸6天後「一審宣判」　宥勝今被判8月刑

記者張筱涵／綜合報導

藝人宥勝今（24日）因強制猥褻罪被判有期徒刑8個月，低調表示「尊重司法程序」。這起MeToo風暴還有另外3位藝人都被告上法庭，炎亞綸拍攝及持有未成年少年私片，第4度開庭已於9日審結，最後宣判將於5月30日進行。

炎亞綸

耀樂2023年6月指控炎亞綸在他16歲未成年時，違背意願發生關係且偷拍，影片更被傳給別人看。士林地檢署調查後，認定炎亞綸並沒有偷拍和違背意願發生關係，這部分不起訴，不過拍攝和持有影片涉嫌「涉犯製造少年猥褻行為電子訊號，以及意圖散布而持有少年性影像」。

炎亞綸和耀樂在2024年3月11日第3次庭審結束後調解成功，並於5月9日結束第4次開庭且全案審結，預計5月30日宣判一審結果。

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▲炎亞綸。（圖／記者黃宥寧攝）



NONO

NONO（陳宣裕）遭網紅「小紅老師」等數十名女性指控性騷擾、性侵。士林地檢署調查發現，NONO多次利用他身為藝人的知名度及工作機會，結識6名被害人，先後在2008年、2010年、2011年、2013年間，分別在住處、飯店、車上等處，以工作邀約見面、錄影結束順道搭載、共進宵夜等理由為藉口，讓不知情的被害人與他獨處，進而伸出狼爪。

檢方於2024年5月17日偵結，依妨害性自主等罪，將NONO不起訴、起訴，其中被害人有6人，檢方調查後依7大罪狀（3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻等罪嫌）將他起訴。

▲NONO。（圖／記者劉昌松攝）



黃子佼

台北地檢署4月依依無正當理由持有少年性影像罪，給予緩起訴處分，需繳庫120萬元並寫悔過書，事件爆發後引發譁然，經高檢署再議發回，台北地檢署2024年5月17日公告將全案提起公訴。

黃子佼於2023年被指控性侵未成年少女，此事在民眾告發後，北檢指揮台北市警婦幼警察於同年8月4日對黃子佼進行搜索約談。黃子佼在應訊後被諭令交保35萬元，並被限制出境、出海，同時必須依照保護令，禁止騷擾、接觸被害人及其家屬。

檢警在黃子佼的住處查出一個Segate的隨身硬碟，裡頭藏有7部未成年女子裸露胸部、陰部從事自慰或性交的影片。這些影片的來源，正是全台最大的情色論壇「創意私房」。該論壇由一位綽號為「老馬」的不詳男子於2012年在美國租設網域架設，販售各式偷拍影片及照片給付費會員。

黃子佼坦承，他自2013年2月12日起就開始在「創意私房」購買性影像，並將這些影片存放在他平常工作使用的未加密隨身硬碟中。警方在2023年8月4日的搜索中查獲這些影像，估計至少有上百支影片，其中7支涉及未成年少女。

▲黃子佼。（圖／記者劉昌松攝）



宥勝

宥勝（本名王宥勝）被控2016年對1位女性熟人舔耳揉胸、涉犯強制猥褻罪嫌，愛家好男人形象崩毀，審理期間還傳出他騷擾證人企圖串供，被法官諭令交保8萬元免於羈押，宥勝出庭曾受訪說本案「其實不是大家傳的那樣子」、為保護女方而不多做解釋，台北地院審結，2024年5月24日判刑8個月，可上訴。

▲宥勝。（圖／記者黃哲民攝）



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