ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

整理／MeToo案4男星被起訴！炎亞綸6天後「一審宣判」　宥勝今被判8月刑

記者張筱涵／綜合報導

藝人宥勝今（24日）因強制猥褻罪被判有期徒刑8個月，低調表示「尊重司法程序」。這起MeToo風暴還有另外3位藝人都被告上法庭，炎亞綸拍攝及持有未成年少年私片，第4度開庭已於9日審結，最後宣判將於5月30日進行。

炎亞綸

耀樂2023年6月指控炎亞綸在他16歲未成年時，違背意願發生關係且偷拍，影片更被傳給別人看。士林地檢署調查後，認定炎亞綸並沒有偷拍和違背意願發生關係，這部分不起訴，不過拍攝和持有影片涉嫌「涉犯製造少年猥褻行為電子訊號，以及意圖散布而持有少年性影像」。

炎亞綸和耀樂在2024年3月11日第3次庭審結束後調解成功，並於5月9日結束第4次開庭且全案審結，預計5月30日宣判一審結果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼炎亞綸 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲炎亞綸。（圖／記者黃宥寧攝）

NONO

NONO（陳宣裕）遭網紅「小紅老師」等數十名女性指控性騷擾、性侵。士林地檢署調查發現，NONO多次利用他身為藝人的知名度及工作機會，結識6名被害人，先後在2008年、2010年、2011年、2013年間，分別在住處、飯店、車上等處，以工作邀約見面、錄影結束順道搭載、共進宵夜等理由為藉口，讓不知情的被害人與他獨處，進而伸出狼爪。

檢方於2024年5月17日偵結，依妨害性自主等罪，將NONO不起訴、起訴，其中被害人有6人，檢方調查後依7大罪狀（3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻等罪嫌）將他起訴。

▲▼NONO性侵案出庭勘驗下體特徵。（圖／記者劉昌松攝）

▲NONO。（圖／記者劉昌松攝）

黃子佼

台北地檢署4月依依無正當理由持有少年性影像罪，給予緩起訴處分，需繳庫120萬元並寫悔過書，事件爆發後引發譁然，經高檢署再議發回，台北地檢署2024年5月17日公告將全案提起公訴。

黃子佼於2023年被指控性侵未成年少女，此事在民眾告發後，北檢指揮台北市警婦幼警察於同年8月4日對黃子佼進行搜索約談。黃子佼在應訊後被諭令交保35萬元，並被限制出境、出海，同時必須依照保護令，禁止騷擾、接觸被害人及其家屬。

檢警在黃子佼的住處查出一個Segate的隨身硬碟，裡頭藏有7部未成年女子裸露胸部、陰部從事自慰或性交的影片。這些影片的來源，正是全台最大的情色論壇「創意私房」。該論壇由一位綽號為「老馬」的不詳男子於2012年在美國租設網域架設，販售各式偷拍影片及照片給付費會員。

黃子佼坦承，他自2013年2月12日起就開始在「創意私房」購買性影像，並將這些影片存放在他平常工作使用的未加密隨身硬碟中。警方在2023年8月4日的搜索中查獲這些影像，估計至少有上百支影片，其中7支涉及未成年少女。

▲▼黃子佼。（圖／記者劉昌松攝）

▲黃子佼。（圖／記者劉昌松攝）

宥勝

宥勝（本名王宥勝）被控2016年對1位女性熟人舔耳揉胸、涉犯強制猥褻罪嫌，愛家好男人形象崩毀，審理期間還傳出他騷擾證人企圖串供，被法官諭令交保8萬元免於羈押，宥勝出庭曾受訪說本案「其實不是大家傳的那樣子」、為保護女方而不多做解釋，台北地院審結，2024年5月24日判刑8個月，可上訴。

▲▼藝人宥勝（本名王宥勝）性侵案30日到台北地院出庭，雙手合十沒回應媒體發問。（圖／記者黃哲民攝）

▲宥勝。（圖／記者黃哲民攝）

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

推薦閱讀

阿信脫口「我們中國人」後首回應　「心疼流下眼淚的你們」網全看哭

阿信脫口「我們中國人」後首回應　「心疼流下眼淚的你們」網全看哭

觀眾已入場「陳奕迅突上台宣布取消」！淚崩道歉：真的沒辦法演出

觀眾已入場「陳奕迅突上台宣布取消」！淚崩道歉：真的沒辦法演出

賀軍翔涉性侵！知情人士爆「對象是女荷官」：疑黑道喬不攏才曝光

賀軍翔涉性侵！知情人士爆「對象是女荷官」：疑黑道喬不攏才曝光

蕭敬騰終於發聲「堂堂正正中國人」：這是存於血液中的事實

蕭敬騰終於發聲「堂堂正正中國人」：這是存於血液中的事實

五月天石頭「迷失自己」首發聲！139字吐心聲…粉絲全懂了：平安回來

五月天石頭「迷失自己」首發聲！139字吐心聲…粉絲全懂了：平安回來

楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的

楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的

信：我一直都是支持統一的啊　這兩天都在錄音「抱歉來晚了」

信：我一直都是支持統一的啊　這兩天都在錄音「抱歉來晚了」

鍾明軒「政治立場不一樣不行喔」被罵爆回擊！覺得腦殘：過濾了很多朋友

鍾明軒「政治立場不一樣不行喔」被罵爆回擊！覺得腦殘：過濾了很多朋友

伊能靜7歲女兒「機場接小哈利」哭了！她高EQ開導被網讚：神仙媽媽

伊能靜7歲女兒「機場接小哈利」哭了！她高EQ開導被網讚：神仙媽媽

《破墓》女星演完剛要爆紅⋯　「憔悴病容曝光」認：癌症復發了

《破墓》女星演完剛要爆紅⋯　「憔悴病容曝光」認：癌症復發了

蔡阿嘎87歲阿嬤「住加護病房」！　二伯門外守候…網關心刷一排

蔡阿嘎87歲阿嬤「住加護病房」！　二伯門外守候…網關心刷一排

直擊／九澤CP爆不合？邱鋒澤驚呼：我們很好啊　親解拆夥原因

直擊／九澤CP爆不合？邱鋒澤驚呼：我們很好啊　親解拆夥原因

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

阿信脫口「我們中國人」後首回應　「心疼流下眼淚的你們」網全看哭

觀眾已入場「陳奕迅突上台宣布取消」！淚崩道歉：真的沒辦法演出

賀軍翔涉性侵！知情人士爆「對象是女荷官」：疑黑道喬不攏才曝光

蕭敬騰終於發聲「堂堂正正中國人」：這是存於血液中的事實

五月天石頭「迷失自己」首發聲！139字吐心聲…粉絲全懂了：平安回來

楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的

信：我一直都是支持統一的啊　這兩天都在錄音「抱歉來晚了」

鍾明軒「政治立場不一樣不行喔」被罵爆回擊！覺得腦殘：過濾了很多朋友

伊能靜7歲女兒「機場接小哈利」哭了！她高EQ開導被網讚：神仙媽媽

《破墓》女星演完剛要爆紅⋯　「憔悴病容曝光」認：癌症復發了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

MeToo, 宥勝, NONO, 黃子佼, 炎亞綸

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 日正妹歌手飆超穩高音「下秒忘詞崩潰」　大失態網讚：這就是直播
  2. 歌迷已進場「妮姬米娜機場涉毒被捕」　演唱會宣布取消全場錯愕
  3. 鍾明軒「政治立場不一樣不行喔」被罵爆回擊！覺得腦殘：過濾了很多朋友
  4. 小孟老師／5月26日星座運勢　巨蟹雙魚「激情長久幸福滿滿」
  5. 萁萁想送兒「念台中國際學校」　黃鐙輝堅拒：公立學校師資也不錯
  6. 迪士尼傳奇音樂大師辭世！　〈小小世界〉理查德謝爾曼享耆壽95歲
  7. 坎城影展／一次誕生4影后！席琳娜合作跨性別女星奪獎　西恩貝克拿下金棕櫚
  8. 楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的
  9. 妮姬米娜涉攜帶大麻　在阿姆斯特丹機場被捕
  10. 馴鹿寶貝》名為「機會」的毒餌　知道被性侵仍不斷回去

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366