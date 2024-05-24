快訊／宥勝被判8個月「尊重司法程序」首回應！舔耳摸胸…想和解求不到了

記者潘慧中、葉文正／綜合報導

宥勝（本名王宥勝）因為被控2016年對一位女性熟人舔耳揉胸，涉犯強制猥褻罪嫌，愛家好男人形象一夕全毀。24日引起關注的是，台北地院審結，判刑8個月，對此，他也隨即回應了，「尊重司法程序。」

▲宥勝24日被判刑8個月。（圖／記者黃哲民攝）



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事實上，宥勝是被控在2016年底的時候，藉口讓一位女性熟人搭便車回家，送達後，以借用廁所之名進屋賴著不走，假裝心情不好跟女方訴苦，趁機跨坐女方大腿壓制雙手，強行對女方解衣揉胸並舔耳，女方奮力反抗，才讓他知難而退。該女性熟人原本選擇隱忍，直到2023年6月，台灣演藝圈掀起Metoo風潮，這段往事才被人在網路上揭露出來。

爆料文一出後，宥勝當時隨即公開道歉，「我為我曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉，非常，非常的對不起。面對曾經犯過的錯，我不會逃避。真的真的，很對不起！」好男人形象大崩壞，檢方2023年11月依照強制猥褻罪將他起訴。

▲▼宥勝曾表示沒有心思尋求復出。（圖／記者黃哲民攝）



雖然一度傳出將復出演藝圈，但宥勝4月曾發文強調事件發生以來只希望為自己做過的事情負責，從來沒有心思去尋求復出，「自我反省，修正品格，扛下責任，是目前我唯一該做的事。沒有其他。謝謝大家。」

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