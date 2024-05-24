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金馬再現12位「好萊塢經典女神」　奧黛麗赫本、夢露重登大銀幕

記者蕭采薇／台北報導

「2024 金馬經典影展：巨星的誕生」以好萊塢黃金時代12位銀幕女神為題，選映莉莉安吉許、葛洛莉亞史璜生、葛麗泰嘉寶、瑪琳黛德麗、英格麗褒曼、凱薩琳赫本、貝蒂戴維斯、費雯麗、奧黛麗赫本、伊莉莎白泰勒、瑪麗蓮夢露、茱蒂嘉蘭等影史代表作，大銀幕重現她們的精湛演技和夢幻璀璨的身影。

▲「2024 金馬經典影展：巨星的誕生」首度聚焦明星，以好萊塢黃金時代12位銀幕女神為題。（圖／金馬執委會提供）

▲台灣影迷耳熟能詳的奧黛麗赫本在《羅馬假期》令心如止水的男人也情不自禁。（圖／金馬執委會提供）
 
以好萊塢黃金時代作藍圖，12位女星為經緯，從默片時期的莉莉安吉許（Lillian Gish），她在《殘花淚》裡我見猶憐的微笑曲線，堪稱默片時代的演出典範；93歲高齡時與傳奇影后貝蒂戴維斯主演的《八月之鯨》，更被日本電影大師黑澤明選為此生最愛電影之一。

▲「2024 金馬經典影展：巨星的誕生」首度聚焦明星，以好萊塢黃金時代12位銀幕女神為題。（圖／金馬執委會提供）

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▲莉莉安吉許在《殘花淚》裡我見猶憐的微笑曲線，堪稱默片時代的演出典範。（圖／金馬執委會提供）

同為默片出道的葛洛莉亞史璜生（Gloria Swanson）則如絕代艷姬，在邁入有聲片的《莫負今宵》把離經叛道的性愛理念演得理直氣壯，被保守的製片發行公會視為敗德；而她以萬夫莫敵的氣場在《日落大道》詮釋星夢的迷人與脆弱，更被名影評人羅傑伊伯特譽為「有史以來最偉大的演出之一」。

▲「2024 金馬經典影展：巨星的誕生」首度聚焦明星，以好萊塢黃金時代12位銀幕女神為題。（圖／金馬執委會提供）

▲葛洛莉亞史璜生在《日落大道》詮釋星夢的迷人與脆弱，被譽為有史以來最偉大的演出之一。（圖／金馬執委會提供）

風靡好萊塢的異國巨星，有來自瑞典的國寶影后葛麗泰嘉寶（Greta Garbo）和英格麗褒曼（Ingrid Bergman）、德國傳奇女星瑪琳黛德麗（Marlene Dietrich），以及首位英國籍奧斯卡影后費雯麗（Vivien Leigh）。

葛麗泰嘉寶的《茶花女》演技層次分明，堪稱影史最佳版本，《瑞典女王》中性又神祕的臉孔，讓學者羅蘭巴特推崇如神祇，《妮娜琦珈》更吸引觀眾爭相欣賞她的喜劇表演。瑪琳黛德麗的美則帶著魔性，《藍天使》不僅是銀幕「魔女」必修教材，《摩洛哥》的中性打扮讓男女都臉紅心動。

▲「2024 金馬經典影展：巨星的誕生」首度聚焦明星，以好萊塢黃金時代12位銀幕女神為題。（圖／金馬執委會提供）

▲葛麗泰嘉寶於《瑞典女王》中性又神祕的臉孔，讓學者羅蘭巴特推崇如神祇。（圖／金馬執委會提供）

因《北非諜影》在好萊塢聲名大噪的英格麗褒曼，在成為專有名詞引發熱議的《煤氣燈下》中飽受丈夫精神折磨，《意亂情迷》則讓男主角成了她保護的小白兔，而她在銀幕下拋夫棄子，被好萊塢放逐近十年後，一部《真假公主》讓她再添一頂奧斯卡桂冠。費雯麗以黑馬之姿雀屏中選演出《亂世佳人》，以精湛演出登上奧斯卡影后寶座，堪稱演技巔峰的《慾望街車》也讓她贏來第二座奧斯卡。

▲「2024 金馬經典影展：巨星的誕生」首度聚焦明星，以好萊塢黃金時代12位銀幕女神為題。（圖／金馬執委會提供）

▲英格麗褒曼以和亨弗萊鮑嘉合作《北非諜影》在好萊塢聲名大噪。（圖／金馬執委會提供）

影壇巨星中有兩位赫本小姐，包括台灣影迷耳熟能詳的奧黛麗赫本（Audrey Hepburn），她的《羅馬假期》、《龍鳳配》和《窈窕淑女》令心如止水的男人也情不自禁，《第凡內早餐》甚至讓扮演的天真優雅交際花，都變得合情合理。

另一位凱薩琳赫本（Katharine Hepburn）出道更早，戲路也寬廣，包括膾炙人口的瘋狂喜劇《費城故事》、性別論戰精彩有趣的《金屋藏嬌》，以及碰觸敏感種族議題的《誰來晚餐》，從凱薩琳赫本高踞美國電影協會女明星之首，以及四座奧斯卡影后紀錄，她在好萊塢的評價、地位可見一斑。

▲「2024 金馬經典影展：巨星的誕生」首度聚焦明星，以好萊塢黃金時代12位銀幕女神為題。（圖／金馬執委會提供）

▲凱薩琳赫本的《費城故事》堪稱是1940年代初期美式瘋狂喜劇的代表作。（圖／金馬執委會提供）

貝蒂戴維斯（Bette Davis）則是好萊塢的特立獨行代表，她和片廠屢屢衝突卻還能交出漂亮成績，讓瘋狂難搞的角色綻放光芒，《紅衫淚痕》裡可以為一件舞衣搞到分手、決鬥，《彗星美人》被自己的助理謀位取代，她和瓊克勞馥合演的《姊妹情仇》，更化八卦醜聞為電影藝術。

▲「2024 金馬經典影展：巨星的誕生」首度聚焦明星，以好萊塢黃金時代12位銀幕女神為題。（圖／金馬執委會提供）

▲貝蒂戴維斯《紅衫淚痕》裡為一件舞衣搞到分手決鬥，也贏得第二座奧斯卡最佳女主角。（圖／金馬執委會提供）

童星出身的伊莉莎白泰勒（Elizabeth Taylor），則以美豔絕倫的玉女形象成為首位領得百萬美金片酬的超級紅星，演技也是與日精進，包括她和蒙哥馬利克里夫特被譽為史上最美銀幕情侶的《郎心如鐵》、帶有同志影射的《夏日癡魂》，和李察波頓共演的《靈慾春宵》，更讓她二度榮登奧斯卡影后寶座。

▲「2024 金馬經典影展：巨星的誕生」首度聚焦明星，以好萊塢黃金時代12位銀幕女神為題。（圖／金馬執委會提供）

▲伊莉莎白泰勒和蒙哥馬利克里夫特的《郎心如鐵》被譽為史上最美銀幕情侶。（圖／金馬執委會提供）

世人皆稱瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）為金髮尤物，卻往往忽略了她形象中最幽微的魅力，比利懷德為她量身打造的《七年之癢》、《熱情如火》，將性感與純潔集於一身，《紳士愛美人》更啟發瑪丹娜的〈Material Girl〉、妮可基嫚的《紅磨坊》，甚至《Barbie芭比》萊恩葛斯林在奧斯卡典禮的歌舞演出。

▲「2024 金馬經典影展：巨星的誕生」首度聚焦明星，以好萊塢黃金時代12位銀幕女神為題。（圖／金馬執委會提供）

▲瑪麗蓮夢露的《紳士愛美人》啟發瑪丹娜、《紅磨坊》，甚至《Barbie芭比》萊恩葛斯林在奧斯卡典禮的歌舞演出。（圖／金馬執委會提供）

以《綠野仙蹤》奠定傳奇的茱蒂嘉蘭（Judy Garland），憑影評與票房都取得巨大成功的《相逢聖路易》宣告轉型成熟，日後還搭檔了金凱利、佛雷亞斯坦兩代舞王，成為歌舞片黃金時代的首席女伶，《花開蝶滿枝》更是當年歌舞片票房冠軍。然而，以完美嗓音及生動演技帶給觀眾歡樂的茱蒂嘉蘭，戲外卻飽受憂鬱及藥癮之苦，當年以《星海浮沉錄》東山再起，不僅展示超凡歌喉，也道盡娛樂產業的殘酷、明星難為的痛苦。

▲「2024 金馬經典影展：巨星的誕生」首度聚焦明星，以好萊塢黃金時代12位銀幕女神為題。（圖／金馬執委會提供）

▲戲外飽受憂鬱及藥癮之苦的茱蒂嘉蘭，以《星海浮沈錄》東山再起。（圖／金馬執委會提供）

▲「2024 金馬經典影展：巨星的誕生」首度聚焦明星，以好萊塢黃金時代12位銀幕女神為題。（圖／金馬執委會提供）

▲費雯麗以黑馬之姿雀屏中選演出《亂世佳人》，成為首位英國籍奧斯卡影后。（圖／金馬執委會提供）

▲「2024 金馬經典影展：巨星的誕生」首度聚焦明星，以好萊塢黃金時代12位銀幕女神為題。（圖／金馬執委會提供）

▲瑪琳黛德麗的美帶著魔性，《藍天使》勘稱銀幕「魔女」必修教材。（圖／金馬執委會提供）

 

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