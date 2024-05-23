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《夫婦》沈恩宇涉校暴喊冤！「道歉是因拖累劇組」：接受測謊調查

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星沈恩宇過去參演戲劇《夫婦的世界》，她飾演遭家暴角色「閔賢書」打開知名度，沒想到人氣上升後，卻爆料涉嫌校園暴力，她當年道歉後幾乎消失幕前，近來卻被挖出道歉完隔年告對方毀壞名譽，但官司輸掉了，同學A獲判無嫌疑。對此，她23日對外喊冤，強調自己當年道歉是因為拖累劇組，絕對沒有校暴，並已經接受測謊機偵測。

▲沈恩宇再度喊冤自己沒霸凌。（圖／翻攝自沈恩宇IG）

▲沈恩宇再度喊冤自己沒霸凌。（圖／翻攝自沈恩宇IG）

沈恩宇當年在IG道歉「因為我學生時期不成熟的言行，導致那位朋友在青春期經歷了不需要承受的傷害，還留下了很深的心理傷害。」但後來反告對方毀壞名譽，官司結果於3月出爐，她輸掉官司，又被輿論痛罵並非真心悔改。

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該官司結果，讓沈恩宇被大眾視為就是校園暴凌者，但她有話想說，23日對外強調，關於A被判不起訴，純粹是因為判斷A是否說謊的證據不足夠，因此難對A做出判決，但該結果卻讓大眾認為她就是霸凌者，令她感到很冤枉。

▲沈恩宇強調道歉是因當年拖累劇組。（圖／eunoorang IG）

▲沈恩宇強調道歉是因當年拖累劇組。（圖／eunoorang IG）

沈恩宇的立場聲明裡強調，「過去曾是沈恩宇國中同窗的A所提出的校園暴力導致自殘一事皆不是事實，沈恩宇為了澄清相關疑惑，已經誠實地接受測謊機偵測調查，測謊機結果顯示沈恩宇沒有欺負A或是做出校園霸凌行為」。

▲▼ 《夫婦》爆紅霸凌賠掉事業！沈恩宇反告受害者輸了　網酸：真惡劣。（圖／翻攝自沈恩宇IG）

▲《夫婦》沈恩宇爆紅卻涉嫌霸凌毀掉事業。（圖／翻攝自沈恩宇IG）

另外，沈恩宇當年的班導、同學們也為她作證，只是並未顯示於警方調查的內容裡，反而是A的單方面網路爆料文不斷在網路上擴散。她解釋當時爆料文公開時，由於正在拍攝的作品已經拍了一部分，為了不造成劇組與作品影響，才會迅速地整理立場，就算她沒有做出霸凌行為，還是在與A協議與確認之下道歉了。

沒想到因此被A抓住小辮子，把沈恩宇道歉的行為更公開誇飾化，沈恩宇忍無可忍才會採取法律行動。沈恩宇涉及校園霸凌案吵了3年還沒落幕，韓網滿頭霧水「到底哪個才是真相」。

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