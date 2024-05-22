ILLIT校慶表演被質疑對嘴假唱！　韓網毒舌批：不如讓熱舞社上台

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女團ILLIT自3月出道以來，靠著〈Magnetic〉引發爆炸性的人氣，同時也捲入了多項爭議，包含概念風格、舞蹈與NewJeans非常相似，遭質疑抄襲，以及唱功實力嚴重不足，甚至成績還疑似是花錢灌水灌出來，在眾多爭議持續的狀況下，她們仍持續努力活動，21日參加了高麗大學校慶表演，現場影片曝光後，再度因為對嘴被批評。

▲ILLIT參加了高麗大學校慶表演。（圖／翻攝自ILLIT X）

ILLIT於21日參加了高麗大學的校慶活動，表演了出道曲〈Magnetic〉，在現場引發了熱烈的迴響，不過相關影片被傳到各大論壇與社群上後，她們開始被質疑對嘴假唱，事實上，先前她們在各大音樂節目的安可舞台時，除了成員MINJU之外，其他成員的唱功都被批評走音不穩、站著唱也唱不好，實力備受質疑。

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▲ILLIT被質疑對嘴假唱。（圖／翻攝自ILLIT X）

網友紛紛留言表示「墊音開很大呢」、「麥克風沒在嘴邊也有聲音的魔法」、「拿錢表演還對嘴，學校都把錢花在這種地方」、「不喜歡就不要看就好，為何一定要攻擊她們」、「要對嘴的話乾脆邀熱舞社上台跳就好，還能省錢」、「留言是怎樣...太殘忍了吧」、「現場反應看起來也沒預期的大」。