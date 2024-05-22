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鄭俊英出獄64天爆「準備移民＋回歸樂壇」！　知情者：他放不下音樂

記者蔡宜芳／綜合報導

英國媒體《BBC》近日公開「Burning Sun事件」紀錄片，再度引起大眾對於該事件的關注，而涉案的韓星鄭俊英、崔鍾訓、勝利等人的動向也備受關注。其中，鄭俊英於22日被爆出正在準備移民，還考慮重拾音樂工作，引發各界熱議。

▲▼韓網點名三渣男：鄭俊英、安俊英。（圖／CFP）

▲鄭俊英於3月出獄。（圖／CFP）

作為「Burning Sun事件」關鍵人物之一的記者姜京允，在22日出演電台節目時，提到有聽說鄭俊英正在考慮要疑民到國外。而韓媒《Xports News》隨後也報導指出，鄭俊英在出獄後，深知自己的負面形象讓他難以重回螢光幕前，但又放不下對音樂的留戀，因此企圖轉向幕後、以音樂製作人身份回歸演藝圈，目前也親自聯絡許多音樂界相關人士，提議共同參與音樂創作。

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▲鄭俊英手機影片全外流。（圖／翻攝自YouTube／BBC News 中文）

▲鄭俊英的手機影片被公開。（圖／翻攝自YouTube／BBC News 中文）

此前，鄭俊英分別在2016年1月、3月，與夜店Burning Sun前MD金某、職員權某、演藝經紀公司前員工許某等人一起對女性進行集體性侵，並非法拍攝影片，再加上其將非法影片傳至包括勝利在內的「鄭俊英聊天室」，因而被判處五年徒刑，於今年3月刑滿出獄。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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關鍵字

BurningSun, 鄭俊英, 정준영, 버닝썬

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